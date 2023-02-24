Начало и конец. Темная энергия во Вселенной может запустить новый Большой взрыв

Ученые считают, что Вселенная может перестать расширятся, что приведет к ее изначальному состоянию. А затем последует ее перерождение.

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Двое физиков-теоретиков Молли Буркмар и Макро Бруни опубликовали недавно новое исследование, в котором они предполагают, что загадочная темная энергия может стать причиной второго, а может даже третьего Больших взрывов. Ученые считают, что существует способ, в результате которого наша Вселенная может прекратить свое расширение и все закончится "Большим сжатием". В результате исчезнут пространство и время и все вернется в начальное состояние до Большого взрыва. Это значит, что наша Вселенная будет постоянно перерождаться бесконечное количество раз, пишет Live Science.

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В своем исследовании физики предполагают, что темная энергия, которая отвечает за стремительное расширение нашей Вселенной не всегда действует так, как мы это себе представляем. Скорее всего темная энергия определенный период времени способствует расширению космоса, а затем приводит к его сжатию до изначального состояния. В конце концов это приводит к тому, что появляются подходящие условия для нового Большого взрыва и для рождения новой Вселенной.

[ + – ] В своем исследовании физики предполагают, что темная энергия, которая отвечает за стремительное расширение нашей Вселенной не всегда действует так, как мы это себе представляем. Скорее всего темная энергия определенный период времени способствует расширению космоса, а затем приводит к его сжатию до изначального состояния Фото: Inverse

Сейчас ученые считают, что темная энергия будет расширять пространство до тех пор, пока вся материя не достигнет такого предела, когда будет разорвана на части и Вселенная как целое исчезнет. По крайней мере так говорит одна из популярных теорий. Но учитывая то, что физики до конца не понимают точную природу Большого взрыва, появляются новые теории, которые пытаются объяснить, как все происходило в самом начале.

Поэтому ученые в своем исследовании задались вопросом: может быть темная энергия может работать и как катализатор ускоренного роста космоса, и как сжимающее обратно всю материю явление? Физики создали модель Вселенной, в которой темная энергия, природа которой также до сих пор вызывает много вопросов, играет важнейшую роль во всех процессах "жизнедеятельности" космоса.

Согласно моделированию, темная энергия может отвечать не только за постоянное расширение материи, но и способствует тому, что после очередного сжатия пространства-времени темная энергия дает старт новому началу, то есть новому Большому взрыву. Ученые считают, что наша Вселенная переживет бесконечное перерождение.

[ + – ] Согласно моделированию, темная энергия может отвечать не только за постоянное расширение материи, но и способствует тому, что после очередного сжатия пространства-времени темная энергия дает старт новому началу, то есть новому Большому взрыву. Ученые считают, что наша Вселенная переживет бесконечное перерождение Фото: Live Science

По словам ученых, темная энергия является важнейшим явлением во Вселенной, которое управляет ею до того момента, пока космос не достигнет определенного размера. После этого в темной энергии произойдет трансформация и она заставит Вселенную ускоренно сжиматься. Но перед тем, как материя достигнет предела бесконечной плотности, то есть изначальной точки, темная энергия снова изменится, что приведет к быстрому расширению космоса. И так будет продолжатся бесконечно.

Физики нашли подтверждение в своем моделировании по крайней мере трех Больших взрывов, благодаря которым может появится новая Вселенная. Также ученые считают, что на самом раннем этапе существования космоса существовала только темная энергия, и лишь потом она способствовала появлению материи и света.

Конечно, пока это только очередная теория, ведь точный результат, по словам ученых получить пока невозможно, ведь скорее всего после Большого взрыва существовала совсем другая физика, которую еще предстоит открыть. Также точно предсказать, когда и как закончит жизнь Вселенная, которую мы знаем, также пока невозможно со 100% точностью.

Фокус уже писал о том, что ученые в своих наблюдениях за космосом возможно нашли неизвестные силы природы и структура космоса противоречит существующим теориям.

Также Фокус писал о том, что астрономы впервые нашли черные дыры в карликовых галактиках и находятся на грани катастрофы. Ученые обнаружили сразу две пары карликовых галактик, которые находятся на грани столкновения.

Как уже писал Фокус, астрономы считают, что обнаружили источники темной энергии, которая составляет 70% нашей Вселенной.