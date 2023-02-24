Астрономы впервые нашли черные дыры в карликовых галактиках: они на грани катастрофы (фото)

Ученые обнаружили сразу две пары карликовых галактик, которые находятся на грани столкновения. В центре этих галактик находятся гигантские черные дыры.

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Астрономы впервые получили доказательства того, что две пары карликовых галактик, которые содержат массивные черные дыры, скоро столкнутся. Ученые считают, что это открытие поможет раскрыть секреты ранней истории Вселенной, когда слияние таких галактик с черными дырами было более распространенным явлением, пишет ScienceAlert.

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Чтобы обнаружить две пары карликовых галактик с гигантскими черными дырами внутри, где две галактики в каждой паре идут на столкновение друг с другом, ученые использовали данные космических телескопов "Чандра" и WISE.

Одна пара карликовых галактик, которые скоро сольются в один объект находится в скоплении галактик Abell 133 на расстоянии в 760 млн световых лет от нас. Вторая пара галактик, которые также идут на столкновение друг с другом, находится в скоплении галактик Abell 1758S на расстоянии в 3,2 млрд световых лет от Земли.

[ + – ] Одна пара карликовых галактик, которые скоро сольются в один объект находится в скоплении галактик Abell 133 на расстоянии в 760 млн световых лет от нас Фото: NASA

По словам Марко Митича из Университета штата Алабама, США, астрономам уже известно много случаев, когда на пути к столкновению находятся черные дыры в больших галактиках. Но обнаружить черные дыры в карликовых галактиках, которые также скоро сольются воедино до сих пор не удавалось.

Дело в том, что из-за своих размеров такие галактики сложнее обнаружить, ведь они излучают гораздо меньше света. Для сравнения, если в нашем Млечном Пути масса всех звезд эквивалентна массе 60 млрд Солнц, то в карликовых галактиках масса звезд эквивалентна 3 млрд масс Солнца. И все же в результате новых наблюдений ученым впервые удалось обнаружить сразу две пары маленьких галактик с черными дырами, в которых галактики идут на столкновение друг с другом.

По словам Митича, галактики в скоплении Abell 133 уже почти столкнулись вместе, но этот процесс полностью еще не завершен. Этой паре дали название Mirabillis в честь вымирающего вида колибри, которые имеют длинный хвост. Именно такой хвост из газа и звезд заметили астрономы, который возник в результате столкновения двух галактик.

Другая пара карликовых галактик в скоплении Abell 1758S все еще не так сильно соединилась и в настоящее время они соединены между собой полосой из газа и звезд. Эти галактики получили название Elstir и Vinteuil в честь героев романа Марселя Пруста "В поисках утраченного времени".

[ + – ] По словам Митича, галактики в скоплении Abell 133 уже почти столкнулись вместе, но этот процесс полностью еще не завершен. Этой паре дали название Mirabillis в честь вымирающего вида колибри, которые имеют длинный хвост. Именно такой хвост заметили астрономы, который возник в результате столкновения двух галактик. Другая пара карликовых галактик в скоплении Abell 1758S все еще не так сильно соединилась и в настоящее время они соединены между собой полосой из газа и звезд. Эти галактики получили название Elstir и Vinteuil в честь героев романа Марселя Пруста "В поисках утраченного времени" Фото: NASA

По словам Оливии Холмс из Университета штата Алабама, данные пары сливающихся галактик могут помочь получить больше информации о первых небольших галактиках с черными дырами из ранней Вселенной. Ученые считают, что в течение миллиардов лет такие карликовые галактики объединялись вместе, чтобы в результате появились более крупные галактики, такие как Млечный Путь. Ученые считают, что эти наблюдения возможно даже позволят лучше понять эволюцию нашей галактики, ведь существует еще много вопросов без ответа.

Фокус уже писал о том, что космический телескоп телескоп Уэбб нашел "разрушителей Вселенных" сразу после Большого взрыва. Астрономы нашли шесть ранних галактик, которых не должно существовать в природе.