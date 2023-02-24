Астрономи вперше знайшли чорні діри у карликових галактиках: вони на межі катастрофи (фото)

Вчені виявили одразу дві пари карликових галактик, які знаходяться на межі зіткнення. У центрі цих галактик є гігантські чорні діри.

Related video

Астрономи вперше отримали докази того, що дві пари карликових галактик, які містять масивні чорні діри, скоро зіткнуться. Вчені вважають, що це відкриття допоможе розкрити секрети ранньої історії Всесвіту, коли злиття таких галактик із чорними дірами було більш поширеним явищем, пише ScienceAlert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та захопливі новини зі світу науки!

Щоб виявити дві пари карликових галактик з гігантськими чорними дірами всередині, де дві галактики в кожній парі йдуть на зіткнення одна з одною, вчені використали дані космічних телескопів "Чандра" та WISE.

Одна пара карликових галактик, які скоро зіллються в один об'єкт, знаходиться в скупченні галактик Abell 133 на відстані 760 млн світлових років від нас. Друга пара галактик, які також йдуть на зіткнення один з одним, знаходиться в скупченні галактик Abell 1758S на відстані 3,2 млрд світлових років від Землі.

[ + – ] Одна пара карликових галактик, які скоро зіллються в один об'єкт, знаходиться в скупченні галактик Abell 133 на відстані 760 млн світлових років від нас. Фото: NASA

За словами Марко Мітіча з Університету штату Алабама, США, астрономам вже відомо багато випадків, коли на шляху до зіткнення знаходяться чорні діри у великих галактиках. Але виявити чорні діри в карликових галактиках, які також скоро зіллються воєдино, досі не вдавалося.

Справа в тому, що через свої розміри такі галактики складніше виявити, адже вони випромінюють набагато менше світла. Для порівняння, якщо в нашому Чумацькому Шляху маса всіх зірок еквівалентна масі 60 млрд Сонць, то в карликових галактиках маса зірок еквівалентна 3 млрд мас Сонця. І все ж таки в результаті нових спостережень вченим вперше вдалося виявити відразу дві пари маленьких галактик з чорними дірами, в яких галактики йдуть на зіткнення один з одним.

За словами Мітіча, галактики у скупченні Abell 133 вже майже зіткнулися разом, але цей процес ще не завершено. Цій парі дали назву Mirabillis на честь вимираючого виду колібрі, які мають довгий хвіст. Саме такий хвіст із газу та зірок помітили астрономи, який виник у результаті зіткнення двох галактик.

Інша пара карликових галактик у скупченні Abell 1758S все ще не так сильно з'єдналася і в даний час вони з'єднані між собою смужкою з газу та зірок. Ці галактики отримали назву Elstir та Vinteuil на честь героїв роману Марселя Пруста "У пошуках втраченого часу".

[ + – ] За словами Мітіча, галактики у скупченні Abell 133 вже майже зіткнулися разом, але цей процес ще не завершено. Цій парі дали назву Mirabillis на честь вимираючого виду колібрі, які мають довгий хвіст. Саме такий хвіст помітили астрономи, який виник унаслідок зіткнення двох галактик. Інша пара карликових галактик у скупченні Abell 1758S все ще не так сильно з'єдналася і нині вони з'єднані між собою смужкою з газу та зірок. Ці галактики отримали назву Elstir та Vinteuil на честь героїв роману Марселя Пруста "У пошуках втраченого часу" Фото: NASA

За словами Олівії Холмс з Університету штату Алабама, дані пари галактик, що зливаються, можуть допомогти отримати більше інформації про перші невеликі галактики з чорними дірами з раннього Всесвіту. Вчені вважають, що протягом мільярдів років такі карликові галактики об'єднувалися разом, щоб у результаті з'явилися більші галактики, такі як Чумацький Шлях. Вчені вважають, що ці спостереження, можливо, навіть дозволять краще зрозуміти еволюцію нашої галактики, адже існує ще багато питань без відповіді.

Фокус вже писав, що космічний телескоп телескоп Вебб знайшов "руйнівників Всесвітів" відразу після Великого вибуху. Астрономи виявили шість ранніх галактик, яких не повинно існувати в природі.