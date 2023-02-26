В 1 млрд раз больше массы Солнца. Выявлена черная дыра, которая изменит представление о космосе

Ученые обнаружили первичную черную дыру, которая появилась в ранней Вселенной, и это открытие может полностью изменить наши представления о формировании галактик.

Related video

По словам ученых, открытие неизвестной ранее скрытой первичной черной дыры, которая появилась через 750 миллионов лет после Большого взрыва, может означать, что она является лишь "верхушкой айсберга" среди подобных объектов, которые все еще скрываются от нас, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

С помощью наземного радиотелескопа ALMA ученые обнаружили в центре древней галактики COS-87259, которая образовалась всего через 750 млн лет после рождения Вселенной, сверхмассивную черную дыру. Эта первичная черная дыра по массе в 1 млрд раз больше массы Солнца.

Астрономы считают, что такой очень редкий скрытый объект, который существовал на раннем этапе жизни Вселенной, указывает на то, что в раннем космосе было намного больше таких космических монстров, чем полагают ученые. Но почему так произошло пока неизвестно. Ученые считают, что сверхмассивная черная дыра, которую скрывает плотное облако из газа и пыли, все еще продолжает свой рост и активно поглощает окружающее ее вещество.

"Это может быть одна из тысяч первичных черных дыр, которые также скрываются от нас и все они имеют необъяснимо огромные размеры. Не ясно как эти ранние черные дыры могут иметь такую огромную массу, но мы считаем, что их точно в тысячи раз больше, чем предполагают современные теории", — говорит Райан Эндсли из Техасского университета в Остине, США.

[ + – ] Астрономы считают, что такой очень редкий скрытый объект, который существовал на раннем этапе жизни Вселенной, указывает на то, что в раннем космосе было намного больше таких космических монстров, чем полагают ученые Фото: Scitech Daily

Сейчас известно, что черные дыры появляются в результате смерти огромных звезд, когда они сжимаются до очень маленького размера. Но затем сама черная дыра начинает свой рост, поглощая газ, пыль, звезды и другие черные дыры в галактиках, где происходит бурное звездообразование.

Когда черная дыра достигает очень большого размера, трение заставляет вещество, попадающее в черную дыру, нагреваться, и они превращаются в квазары, выделяя потоки света, которые в триллион раз более яркие, чем свет самых ярких звезд.

Поскольку свет распространяется с фиксированной скоростью в космосе, чем дальше астрономы заглядывают во Вселенную, тем более далекий свет они могут обнаружить. Таким образом ученые пытаются понять, что происходило в самой ранней Вселенной.

По словам ученых, моделирование эпохи, охватывающей первый миллиард лет существования Вселенной, показывают, что облака холодного газа могли слиться в гигантские звезды, которые быстро умерли и превратились в черные дыры. По мере роста Вселенной эти первичные черные дыры могли сталкиваться друг с другом быстро и в результате появлялись еще более крупные сверхмассивные черные дыры по всему космосу.

Но как именно такие черные дыры распространились по ранней Вселенной, до сих пор остается загадкой. В новом исследовании говорится, что их могут быть тысячи и они существовали тогда, когда Вселенная была на заре своей эволюции. И все эти черные дыры еще предстоит обнаружить.

[ + – ] По словам ученых, моделирование эпохи, охватывающей первый миллиард лет существования Вселенной, показывают, что облака холодного газа могли слиться в гигантские звезды, которые быстро умерли и превратились в черные дыры. По мере роста Вселенной эти первичные черные дыры могли сталкиваться друг с другом быстро и в результате появлялись еще более крупные сверхмассивные черные дыры по всему космосу Фото: NASA

По словам Эндсли, если разгадать вышеуказанную загадку, то можно точно понять, как происходил процесс формирования галактик в ранней Вселенной. В любом случае новое открытие уже может изменить наше представление о космосе.

Одним из возможных объяснений большого распространения первичных черных дыр, может быть то, что изначально облака из газа и пыли "рождали" звезды просто с невероятной скоростью. Например, ученые считают, что в галактике COS-87259 образование новых звезд происходило в 1000 раз быстрее, чем в Млечном Пути.

Фокус уже писал о том, что астрономам удалось обнаружить планету-газовый гигант, которая согласно теории, не должна существовать. Эта экзопланета всего в несколько раз меньше своей звезды и просто не могла появится рядом с ней. Но все же она существует.

Также Фокус писал о том, что загадочная темная энергия, по словам ученых, может не только помогать Вселенной расширяться, но и может привести к ее сжатию до изначального состояния. Астрономы считают, что наша Вселенная может пережить несколько перерождений.

Как уже писал Фокус, недавнее наблюдение астрономов помогло обнаружить огромные черные дыры в карликовых галактиках и они идут на столкновение друг с другом.