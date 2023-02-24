Обнаружена "запретная" планета вне Солнечной системы, которая не должна существовать

Новое открытие ученых может полностью изменить представление о том, как формируются такие как Юпитер газовые гиганты.

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Астрономы с помощью космического телескопа TESS обнаружили огромную планету, которая вращается вокруг маленькой звезды. Ученые назвали ее "запретной" планетой, потому как она имеет размер, который не соответствует размерам своей звезды. То есть какой-то "запретный" механизм позволил ей появится, хотя согласно теориям этого не должно было случится, пишет Space.

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Ученые обнаружили новую экзопланету, которую они назвали TOI 5205b и она вращается вокруг крошечного красного карлика TOI 5205 на расстоянии в 280 световых лет от нас. Планета по размерам похожа на наш Юпитер, но она всего в 4 раза меньше своей родной звезды. Хотя ученые уже находили газовых гигантов вокруг звезд класса М, все они имели значительно больший размер, чем красный карлик TOI 5205. Согласно теории вокруг этой планеты, не мог появится газовый гигант, поэтому ученые назвали TOI 5205b "запретной" планетой. То есть данное открытие может перевернуть с ног на голову все представление о том, как формируются такие как Юпитер газовые гиганты. По словам ученых, звезда TOI-5205 составляет всего 40% размера и массы нашего Солнца, и она имеет почти в 2 раза меньшую температуру.

[ + – ] Ученые обнаружили новую экзопланету, которую они назвали TOI 5205b и она вращается вокруг крошечного красного карлика TOI 5205 на расстоянии в 280 световых лет от нас. Планета по размерам похожа на наш Юпитер, но она всего в 4 раза меньше своей родной звезды Фото: space.com

По словам Шабхама Канодиа из Университета Карнеги, США, удивление вызывает тот факт, каким образом вокруг такой маленькой звезды смогла сформироваться такая огромная планета относительно размеров самой звезды. До этого открытия ученые еще ни разу не находили газовых гигантов вокруг подобных красных карликов.

Сейчас ученым известно, что планеты формируются вокруг своих звезд из протопланетных дисков, которые состоят из газа и пыли. Этот диск является остатком того же вещества, из которого сформировалась сама звезда. Под действием гравитации появляются ядра планет, а затем происходит притяжение остального вещества. В случае с газовыми гигантами их ядро начинает накапливать газ. Но для того, чтобы появилась гигантская планета изначальное количество вещества также должно быть значительным, то есть и сама звезда должна иметь большой размер. По словам ученых, если вещества слишком мало, то его не хватит для создание большого ядра и уже тем более для создания газового гиганта. Но открытие планеты TOI-5205b ломает все теории.

"Это запретная планета. Ее не должно существовать согласно нашим представлениям о формировании таких планет. Существование TOI-5205b расширяет наши знания о протопланетных дисках", — говорит Канодиа.

Ученые сравнили открытую планету, которая имеет размер Юпитера, с горошиной, которая вращается вокруг лимона, чтобы показать несоответствие ее размеров размерам звезды. В этом случае сам Юпитер является горошиной по сравнению с грейпфрутом, то есть нашим Солнцем.

[ + – ] Ученые сравнили открытую планету, которая имеет размер Юпитера, с горошиной, которая вращается вокруг лимона (слева), чтобы показать несоответствие ее размеров размерам звезды. В этом случае сам Юпитер является горошиной по сравнению с грейпфрутом, то есть нашим Солнцем (справа) Фото: space.com

Размер этой планеты по сравнению с размером своей звезды настолько большой, что она закрыла собой 7% излучаемого света звезды. На сегодня это самый большой показатель для планет размером с Юпитер, известных ученым. Собственно, саму планету и обнаружили благодаря тому, что она проходила на фоне своей звезды и заблокировала часть ее света.

Теперь ученые хотят провести наблюдение за TOI 5205b с помощью космического телескопа Уэбб, чтобы узнать большее ее секретов. Ученые предположили, что вскоре они обнаружат еще много подобных планет.

Фокус уже писал о том, что недавно астрономы нашли похожую на Юпитер планету, которая является самой легкой среди известных экзопланет.