Виявлено "заборонену" планету поза Сонячною системою, яка не повинна існувати

Нове відкриття вчених може повністю змінити уявлення про те, як формуються такі планети, як Юпітер, газові гіганти.

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Астрономи за допомогою космічного телескопа TESS виявили величезну планету, яка обертається довкола маленької зірки. Вчені назвали її "забороненою" планетою, тому що вона має розмір, який не відповідає розмірам своєї зірки. Тобто якийсь "заборонений" механізм дозволив їй з'явитися, хоча згідно з теоріями цього не мало статися, пише Space.

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Вчені виявили нову екзопланету, яку вони назвали TOI 5205b і вона обертається навколо крихітного червоного карлика TOI 5205 на відстані 280 світлових років від нас. Планета за розмірами схожа на наш Юпітер, але вона всього в 4 рази менша за свою рідну зірку. Хоча вчені вже знаходили газових гігантів навколо зірок класу М, всі вони мали значно більший розмір, ніж червоний карлик TOI 5205. Згідно з теорією навколо цієї планети, не міг з'явитися газовий гігант, тому вчені назвали TOI 5205b "забороненою" планетою. Тобто це відкриття може перевернути з ніг на голову уявлення про те, як формуються такі як Юпітер газові гіганти. За словами вчених, зірка TOI-5205 складає всього 40% розміру та маси нашого Сонця, і вона має майже вдвічі меншу температуру.

[ + – ] Вчені виявили нову екзопланету, яку вони назвали TOI 5205b і вона обертається навколо крихітного червоного карлика TOI 5205 на відстані 280 світлових років від нас. Планета за розмірами схожа на наш Юпітер, але вона всього в 4 рази менша за свою рідну зірку Фото: space.com

За словами Шабхама Канодіа з Університету Карнегі, США, здивування викликає той факт, яким чином навколо такої маленької зірки змогла сформуватися така величезна планета таких розмірів самої зірки. До цього відкриття вчені ще жодного разу не знаходили газових гігантів навколо цих червоних карликів.

Наразі вченим відомо, що планети формуються навколо своїх зірок із протопланетних дисків, які складаються з газу та пилу. Цей диск є залишком тієї ж речовини, з якої сформувалася сама зірка. Під впливом гравітації виникають ядра планет, та потім відбувається тяжіння решти речовини. У разі газових гігантів їх ядро починає накопичувати газ. Але для того, щоб з'явилася гігантська планета, початкова кількість речовини також має бути значною, тобто і сама зірка повинна мати великий розмір. За словами вчених, якщо речовини замало, то її не вистачить для створення великого ядра і вже тим паче для створення газового гіганта. Але відкриття планети TOI-5205b ламає усі теорії.

"Це заборонена планета. Її не повинно існувати згідно з нашими уявленнями про формування таких планет. Існування TOI-5205b розширює наші знання про протопланетні диски", — говорить Канодіа.

Вчені порівняли відкриту планету, яка має розмір Юпітера, з горошиною, що обертається навколо лимона, щоб показати невідповідність її розмірів зірки. І тут Юпітер є горошиною проти грейпфрута, тобто нашим Сонцем.

[ + – ] Вчені порівняли відкриту планету, яка має розмір Юпітера, з горошиною, яка обертається навколо лимона (ліворуч), щоб показати невідповідність її розмірів зірки. У цьому випадку сам Юпітер є горошиною в порівнянні з грейпфрутом, тобто нашим Сонцем (праворуч) Фото: space.com

Розмір цієї планети в порівнянні з розміром своєї зірки настільки великий, що вона закрила собою 7% світла зірки, що випромінюється. На сьогодні це найбільший показник для планет розміром із Юпітер, відомий вченим. Власне, саму планету виявили завдяки тому, що вона проходила на тлі своєї зірки і заблокувала частину її світла.

Тепер вчені хочуть провести спостереження за TOI 5205b за допомогою космічного телескопа Вебб, щоб дізнатися більше її секретів. Вчені припустили, що незабаром вони виявлять ще багато таких планет.

Фокус вже писав про те, що нещодавно астрономи знайшли схожу на Юпітер планету, яка є найлегшою серед відомих екзопланет.