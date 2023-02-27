Космическая паутина. Астрономы выяснили, где во Вселенной находятся самые мощные магнитные поля

Даже самые большие структуры во Вселенной обладают магнитным полем.

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Большая часть космической паутины ионизирована, поэтому она должна создавать мощные, а не слабые межгалактические магнитные поля. По крайней мере, так говорят теории. Но астрономы до этого не смогли обнаружить эти магнитные поля. Но австралийские ученые впервые их смогли увидеть, пишет ScienceAlert.

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Наша Вселенная заполнена магнитными полями, и, хотя она электрически нейтральна, атомы могут быть ионизированы в положительно заряженные ядра и отрицательно заряженные электроны.Когда эти заряженные частицы ускоряются, то они создают магнитные поля. Самым распространенным источником магнитных полей в космосе в огромных масштабах являются столкновения межзвездной плазмы. Это приводит к появлению магнитных полей галактических масштабов.

В то же время, согласно теории, магнитные поля должны содержать гораздо более огромные структуры во Вселенной. Такой структурой является космическая паутина, в которой материя распределяется по космосу. Большие сверхскопления галактик разделены пустотами или войдами, а между этими сверхскоплениями протягиваются тонкие нити межгалактического вещества, что и создает космическую паутину из материи. Большая часть этой космической паутины ионизирована, поэтому она должна создавать, согласно теории, мощные, а не слабые магнитные поля. До этого ученым их обнаружить не удавалось, но астрономы из университета Западной Австралии в своем исследовании показывают, что им удалось обнаружить эти самые мощные магнитные поля во Вселенной.

По словам ученых, напрямую обнаружить магнитные поля, которые находятся на расстоянии в миллиарды световых лет от нас, невозможно. Но их можно увидеть благодаря их воздействию на заряженные частицы. Когда электроны и другие частицы движутся по спирали вдоль силовых линий магнитного поля, они выпускают радиоизлучение.

[ + – ] Изображения нитей космической паутины, показываюшие ее структуру Фото: ScienceAlert

С помощью этих радиосигналов астрономы могут обнаружить галактические магнитные поля. Но нити космической паутины настолько рассеяны, что их радиоизлучение очень слабое. А поскольку соседние галактики создают еще более сильное радиоизлучение, то сигнал от нитей космической паутины заглушается галактическим радиошумом.

Австралийские ученые решили преодолеть эту проблему с помощью поляризованного радиоизлучения, которое имеет определенную направленность. Поскольку эта направленность связана с общей направленностью нитей космической паутины, ученым было легче поймать этот радиосигнал и отделить его от галактического радиошума.

Ученые использовали карты космоса, созданные с помощью радиоизлучения и сопоставили эти данные с картами нитей космической паутины. В результате они смогли подтвердить наличие поляризованного радиосигнала, который излучает космическая паутина.

По словам ученых, это первое обнаружение самых мощных магнитных полей, которые присутствуют в космической паутине. Также ученым удалось подтвердить теорию о том, что внутри межгалактических нитей существуют ударные волны, которые возникают в результате столкновения плазмы внутри этих нитей.

Как уже писал Фокус, ученые предложили новую теорию, согласно которой можно обнаружить порталы для быстрого перемещения в космосе.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили черную дыру из ранней Вселенной, которая может изменить наше представление о космосе. Эта первичная черная дыра имеет массу, которая в 1 миллиард раз больше массы Солнца, а появилась она через 750 млн лет после Большого взрыва.

Фокус также писал о том, что в прошлом году китайские ученые смогли создать самое мощное магнитное поле на Земле. С помощью гибридного магнита китайские ученые побили рекорд американцев 20-летней давности