Космическая паутина. Астрономы выяснили, где во Вселенной находятся самые мощные магнитные поля
Даже самые большие структуры во Вселенной обладают магнитным полем.
Большая часть космической паутины ионизирована, поэтому она должна создавать мощные, а не слабые межгалактические магнитные поля. По крайней мере, так говорят теории. Но астрономы до этого не смогли обнаружить эти магнитные поля. Но австралийские ученые впервые их смогли увидеть, пишет ScienceAlert.
У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!
Наша Вселенная заполнена магнитными полями, и, хотя она электрически нейтральна, атомы могут быть ионизированы в положительно заряженные ядра и отрицательно заряженные электроны.Когда эти заряженные частицы ускоряются, то они создают магнитные поля. Самым распространенным источником магнитных полей в космосе в огромных масштабах являются столкновения межзвездной плазмы. Это приводит к появлению магнитных полей галактических масштабов.
В то же время, согласно теории, магнитные поля должны содержать гораздо более огромные структуры во Вселенной. Такой структурой является космическая паутина, в которой материя распределяется по космосу. Большие сверхскопления галактик разделены пустотами или войдами, а между этими сверхскоплениями протягиваются тонкие нити межгалактического вещества, что и создает космическую паутину из материи. Большая часть этой космической паутины ионизирована, поэтому она должна создавать, согласно теории, мощные, а не слабые магнитные поля. До этого ученым их обнаружить не удавалось, но астрономы из университета Западной Австралии в своем исследовании показывают, что им удалось обнаружить эти самые мощные магнитные поля во Вселенной.
По словам ученых, напрямую обнаружить магнитные поля, которые находятся на расстоянии в миллиарды световых лет от нас, невозможно. Но их можно увидеть благодаря их воздействию на заряженные частицы. Когда электроны и другие частицы движутся по спирали вдоль силовых линий магнитного поля, они выпускают радиоизлучение.
С помощью этих радиосигналов астрономы могут обнаружить галактические магнитные поля. Но нити космической паутины настолько рассеяны, что их радиоизлучение очень слабое. А поскольку соседние галактики создают еще более сильное радиоизлучение, то сигнал от нитей космической паутины заглушается галактическим радиошумом.
Австралийские ученые решили преодолеть эту проблему с помощью поляризованного радиоизлучения, которое имеет определенную направленность. Поскольку эта направленность связана с общей направленностью нитей космической паутины, ученым было легче поймать этот радиосигнал и отделить его от галактического радиошума.
Ученые использовали карты космоса, созданные с помощью радиоизлучения и сопоставили эти данные с картами нитей космической паутины. В результате они смогли подтвердить наличие поляризованного радиосигнала, который излучает космическая паутина.
По словам ученых, это первое обнаружение самых мощных магнитных полей, которые присутствуют в космической паутине. Также ученым удалось подтвердить теорию о том, что внутри межгалактических нитей существуют ударные волны, которые возникают в результате столкновения плазмы внутри этих нитей.
Как уже писал Фокус, ученые предложили новую теорию, согласно которой можно обнаружить порталы для быстрого перемещения в космосе.
Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили черную дыру из ранней Вселенной, которая может изменить наше представление о космосе. Эта первичная черная дыра имеет массу, которая в 1 миллиард раз больше массы Солнца, а появилась она через 750 млн лет после Большого взрыва.
Фокус также писал о том, что в прошлом году китайские ученые смогли создать самое мощное магнитное поле на Земле. С помощью гибридного магнита китайские ученые побили рекорд американцев 20-летней давности