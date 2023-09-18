Щось заважає рости нашому Всесвіту: вчені вважають, що це невідома сила природи

Учені вважають, що розв'язати проблему з розширенням Всесвіту може внесення змін до наявної космологічної моделі.

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Усі галактики у Всесвіті сформувалися вздовж так званого космічного павутиння, усередині якого існують величезні порожні простори. Протягом мільярдів років ця павутина продовжувала своє формування під дією гравітації. Хоча з нашої точки зору Всесвіт росте дуже повільно, але щось змушує рости його ще повільніше. Автори нового дослідження, опублікованого в журналі Physical Review Letters, вважають, що потрібно внести поправки в наявну модель, яка описує Всесвіт, що може вирішити давню проблему зі швидкістю розширення космосу, пише ScienceAlert.

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Як показують спостереження, зараз у Всесвіті набагато більше порожнеч між галактиками і скупченнями галактик, ніж було мільярди років тому. Діє якась сила, яка розсовує простір, тобто великомасштабну структуру космосу. Поки що цій силі вчені дали назву темна енергія, хоча що вона з себе представляє поки що до кінця незрозуміло. За словами вчених, якщо гравітація сприяє створенню великомасштабних структур у космосі, то темна енергія уповільнює зростання цих структур через постійне розширення простору.

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На сьогодні вчені хоч і визначили більш-менш точну швидкість розширення космосу, але залишається одна проблема, яку вирішити не вдалося. Вимірювання цієї швидкості за допомогою особливого типу далеких зірок показує, що вона становить 74 км/с на мегапарсек, а вимірювання за допомогою відповідної луни Великого вибуху, тобто реліктового випромінювання, показує інше значення — 67 км/с на мегапарсек. Як уже писав Фокус, нещодавнє дослідження показало, що точність вимірювань правильна, але чому виникає різниця — поки що не зрозуміло.

За словами вчених, подібна різниця спостерігається в найрізноманітніших дослідженнях, а тому не може бути звичайною помилкою. Тож автори нового дослідження вважають, що джерелом помилки є сама стандартна модель космології, за допомогою якої вчені описують нині Всесвіт.

Як показують спостереження, зараз у Всесвіті набагато більше пустот між галактиками і скупченнями галактик, ніж було мільярди років тому Фото: Antifal Real

Ця модель називається Модель Лямбда-CDM і вона говорить про те, що:

Всесвіт є просторово-плоским;

Всесвіт складається зі звичайної матерії, холодної темної матерії та темної енергії;

Вік Всесвіту становить 13,79 млрд років.

Як уже писав Фокус, нещодавно вчені з'ясували, що звичайна і темна матерія разом займають лише 31% Всесвіту, а решта 69% — це темна енергія. При цьому понад 80% всієї матерії становить якраз темна матерія.

Згідно з моделлю Лямбда-CDM після Великого вибуху почалася космічна інфляція, тобто стрімке розширення космосу, з'явилися та зникли перші зірки, сформувалися перші галактики й утворилася гігантська космічна павутина. Учені вважають, що якщо внести зміни в те, що показує ця модель, і сповільнити зростання великомасштабної структури Всесвіту, то проблема, що стосується різних значень швидкості розширення космосу, зникне.

Автори дослідження, на основі спостережень за різними структурами і явищами в космосі дійшли висновку, що космічне павутиння зростає повільніше, ніж передбачає Модель Лямбда-CDM. І темпи зростання сповільнюються і стають більш помітними в міру наближення до сьогоднішнього дня.

Тобто щось невідоме уповільнює ріст Всесвіту, а це означає, що, або космологічна модель має помилки, або ж існує невідома нова фізика, яка стоїть за цією подією. Вчені поки що не знають, що за сила може сповільнювати ріст космічного павутиння, але майбутні спостереження, можливо, дадуть натяки на відповідь.

Фокус уже писав те, що зірки в Чумацькому Шляху, та й у майже всіх інших галактиках мають приблизно однакову середню дистанцію, яка їх розділяє.