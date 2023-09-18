Нечто мешает расти нашей Вселенной: ученые полагают, что это неизвестная сила природы

Ученые считают, что разрешить проблему с расширением Вселенной может внесение изменений в существующую космологическую модель.

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Все галактики во Вселенной сформировались вдоль так называемой космической паутины, внутри которой существуют огромные пустые пространства. В течение миллиардов лет эта паутина продолжала свое формирование под действием гравитации. Хотя с нашей точки зрения Вселенная растет очень медленно, но что-то заставляет расти ее еще медленнее. Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Physical Review Letters, считают, что нужно внести поправки в существующую модель, описывающую Вселенную, что может решить давнюю проблему со скоростью расширения космоса, пишет ScienceAlert.

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Как показывают наблюдения сейчас во Вселенной намного больше пустот между галактиками и скоплениями галактик, чем было миллиарды лет назад. Действует какая-то сила, которая раздвигает пространство, то есть крупномасштабную структуру космоса. Пока что этой силе ученые дали название темная энергия, хотя что она из себя представляет пока что до конца непонятно. По словам ученых, если гравитация способствует созданию крупномасштабных структур в космосе, то темная энергия замедляет рост этих структур из-за постоянного расширения пространства.

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На сегодняшний день ученые хоть и определили более-менее точную скорость расширения космоса, но остается одна проблема, которую решить не удалось. Измерение этой скорости с помощью особого типа далеких звезд показывает, что она составляет 74 км/с на мегапарсек, а измерение с помощью сообразного эха Большого взрыва, то есть реликтового излучения, показывает другое значение – 67 км/с на мегапарсек. Как уже писал Фокус, недавнее исследование показало, что точность измерений верна, но почему возникает разница – пока не ясно.

По словам ученых, подобная разница наблюдается в самых разных исследованиях, а потому не может быть обычной ошибкой. Поэтому авторы нового исследования считают, что источником ошибки является сама стандартная модель космологии, с помощью которой ученые описывают сейчас Вселенную.

Как показывают наблюдения сейчас во Вселенной намного больше пустот между галактиками и скоплениями галактик, чем было миллиарды лет назад Фото: Antifal Real

Эта модель называется Модель Лямбда-CDM и она говорит о том, что:

Вселенная является пространственно-плоской;

Вселенная состоит из обычной материи, холодной темной материи и темной энергии;

Возраст Вселенной составляет 13,79 млрд лет.

Как уже писал Фокус, недавно ученые выяснили, что обычная и темная материя вместе занимают лишь 31% Вселенной, а остальные 69% — это темная энергия. При этом более 80% всей материи составляет как раз темная материя.

Согласно Модели Лямбда-CDM после Большого взрыва началась космическая инфляция, то есть стремительное расширение космоса, появились и исчезли первые звезды, сформировались первые галактики и образовалась гигантская космическая паутина. Ученые считают, что если внести изменения в то, что показывает эта модель, и замедлить рост крупномасштабной структуры Вселенной, то проблема, касающаяся разных значений скорости расширения космоса, исчезнет.

Авторы исследования, на основе наблюдений за разными структурами и явлениям ив космосе пришли к выводу, что космическая паутина растет медленнее, чем предсказывает Модель Лямбда-CDM. И темпы роста замедляются и становятся более заметными по мере приближения к сегодняшнему дню.

То есть что-то неизвестное замедляет рост Вселенной, а это значит, что, либо космологическая модель имеет ошибки, либо же существует неизвестная новая физика, которая стоит за этим событием. Ученые пока не знают, что за сила может замедлять рост космической паутины, но будущие наблюдения, возможно, дадут намеки на ответ.

Фокус уже писал том, что звезды в Млечном Пути, да и в почти всех остальных галактиках имеют примерно одинаковую среднюю дистанцию, которая их разделяет.