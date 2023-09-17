Ученые рассказали, на каком расстоянии друг от друга в среднем находятся звезды в Млечном Пути

Звезды на небе расположены не всегда очень близко или очень далеко друг от друга, если смотреть на них с Земли невооруженным глазом.

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Если ночью посмотреть на небо, то можно увидеть тысячи звезд. Некоторые из них будут сиять ярче, другие будут выглядеть более тусклыми. Также можно рассмотреть очертания известных созвездий, в которых кажется, что звезды расположены близко друг к другу. Но какое среднее расстояние между звездами в Млечном Пути? Об этом изданию Live Science рассказали ученые.

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По словам Анны Розен из Государственного университета Сан-Диего, США, нельзя никогда полагаться на созвездия для определения расстояний между звездами, если смотреть на них невооруженным глазом. Если две звезды кажутся такими, которые находятся рядом, то на самом деле это может быть далеко не так.

Согласно современным расчетам астрономов в среднем звезды в Млечном Пути находятся на расстоянии в 5 световых лет или 47 трлн км друг от друга. Но человеческий глаз неспособен определить такие расстояния. С другой стороны, некоторые звезды на самом деле находятся очень близко друг к другу в двойной звездной системе, а людям кажется, что это одна звезда.

Самой близкой к Земле звездой конечно же является Солнце, но если исключить эту звезду из системы наблюдений, то самой близкой к нам звездой является Проксима Центавра. Она находится на расстоянии в 4,25 световых лет или 40 трлн км от Земли. Но на самом деле эта звезда является частью тройной звездной системе и от остальных двух она отдалена на расстояние в 1/5 светового года.

То есть понимание среднего расстояния между звездами в нашей галактике не дает полного представления о распределении звезд в Млечном Пути. И это связано в том числе с тем, что положение звезд со временем меняется.

Согласно современным расчетам астрономов в среднем звезды в Млечном Пути находятся на расстоянии в 5 световых лет Фото: National Park Service/Emily Ogden

Если бы люди могли жить тысячи лет, то они смогли наблюдать за тем, что положение звезд на ночном небе меняется из-за того, что звезды находятся в движении. Например, за тысячи лет меняется форма созвездий и сейчас они выглядят не так, какими их видели наши далекие предки, говорит Хос де Брюйне из Европейского космического агентства.

Сейчас астрономы знают, что большинство звезд появляются в плотных скоплениях, где они расположены относительно близко друг к другу. Но со временем гравитация галактик приводит к тому, что эти звезды рассеиваются по космосу.

В то же время гравитация не позволяет звездам улететь слишком далеко друг от друга и ученые считают, что среднее расстояние между звездами в Млечном Пути характерно и для многих других галактик.

Но бывает так, что звезды улетают из своих галактик из-за влияния центральных сверхмассивных черных дыр. Если такая звезда приблизиться к черной дыре, но не будет захвачена ее гравитацией, что приведет к поглощению звезды черной дырой, то летящий мимо яркий объект получит ускорение. Таким образом скорость движения звезды в космосе сильно возрастет, что приведет к тому, что она сможет преодолеть сильную гравитацию галактики и улетит из нее.

Такие звезды на самом деле медленно покидают свою родную галактику, но когда они выйдут наружу, то попадут в межгалактическое пространство, то есть огромную пустоту, занимающую миллионы световых лет между галактиками.

Как уже писал Фокус, телескоп Хаббл сделал снимок светящегося диска в глубоком космосе. Этот галактический диск находится в созвездии, которое названо в честь известного астрономического прибора 18 века.