Не так и много: сколько звезд можно увидеть в безлунную ночь невооруженным глазом

Сколько звезд видно ночью? Все зависит от того, насколько темное небо, и от других ограничивающих факторов.

Related video

Представьте себе, что вы находитесь вдали от ночных огней городов и над вами темное небо, где не светит ярко Луна и нет облаков. Сколько звезд в таком случае невооруженным глазом может увидеть человек? На этот вопрос на самом деле нет однозначного ответа. Никто не сосчитал все звезды на ночном небе, и в качестве теоретических оценок астрономы используют разные цифры, пишет EarthSky.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Если учесть примерное количество всех звезд, которые можно увидеть из любой точки Земли, то ученые считают, что увидеть невооруженным глазом в ночном безлунном небе можно почти 10 тысяч звезд. Но не все так просто.

Чем ярче звезда, тем меньше присвоенное ей значение видимой звездной величины, при этом самой яркой звезде присваивается отрицательное число. Всего насчитывается 22 звезды со звездной величиной от -1 до 1, таким образом они являются самыми яркими в ночном небе на Земле.

Млечный Путь Фото: EarthSky

При этом насчитывается 71 звезда 2-й звездной величины, 190 звезд 3-й звездной величины, 610 звезд 4-й звездной величины, 1929 5-й звездной величины и 5946 6-й звездной величины. Если сюда добавить еще 3150 звезд со звездной величиной 6,5, которые еще может различить глаз человека, т ов сумме получается 9096 звезд. Именно такое количество могут увидеть люди невооруженным глазом, наблюдая за ночным темным чистым небом как из северного, так и с южного полушария Земли.

Важно

Звезд во Вселенной не так много, как предполагается: сколько же их на самом деле

Но люди с одного полушария не могут видеть звезды, которые видимы только с другого полушария. Поэтому можно сказать, что с каждого полушария Земли можно увидеть примерно 5000 звезд. Но стоит помнить, что всегда половина нашей планеты освещена ярким светом Солнца, а это значит, что только 2500 звезд можно увидеть с ночной стороны Земли. Еще часть звезд затеряется в темноте, окружающей горизонт. Таким образом, это приводит к значению в 2000 звезд, которые по-настоящему можно увидеть невооруженным глазом ночью. Но и эти оценки являются примерными и остаются предметом споров между астрономами.

Млечный Путь и галактика Андромеды Фото: EarthSky

Почему астрономы не могут точно определиться с количеством видимых с Земли звезд? Дело в том, что не все люди видят небо одинаково. Даже в идеальных условиях существует значительная разница в том, насколько хорошо люди видят звезды. Например, это зависит от остроты зрения человека и его возраста.

С возрастом глаза человека становятся менее чувствительными к слабому свету. К тому же, чтобы полностью привыкнуть к темноте глазам нужно примерно полчаса.

Есть еще одна проблема. Даже ночью, когда ярко не светит Луна и нет облаков, сияние огней с поверхности Земли освещает ночное небо. Поэтому только вдали от городов при условии темного неба человек молодого и среднего возраста с нормальным зрением может увидеть несколько тысяч звезд.

Фокус уже писал о том, что обнаружена редкая галактика, имеющая загадочную особенность. Астрономы считали этот объект обычной спиральной галактикой, но оказалось, что она принадлежит к редкому типу галактик.

Также Фокус писал о том, что астрономы подтвердили точность измерения скорости расширения Вселенной, но это только углубляет тайну "проблемы Хаббла". Ученые считают, что известный метод изучения скорости расширения Вселенной является наиболее точным, но это не решает одну важную загадку.