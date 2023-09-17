Необычная галактика. Телескоп Хаббл сделал снимок светящегося диска в глубоком космосе (фото)

Этот галактический диск находится в созвездии, которое названо в честь известного астрономического прибора 18 века.

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На новой потрясающей фотографии, которую сделал космический телескоп Хаббл, показано тусклое сияние далекой галактики, пишет Space.

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На новом снимке показана галактика под названием NGC 3156, которая находится в созвездии Секстант на расстоянии в 73 млн световых лет от нас. Она относится к классу линзовидных галактик, а это означает, что NGC 3156 представляет собой нечто среднее между спиральной и эллиптической галактикой. У нее есть яркий балдж в центре (это выпуклость с большой концентрацией звезд), но нет отчетливо выраженных спиральных рукавов.

Сейчас астрономы считают, что у линзовидных галактик закончилось большая часть межзвездного вещества, поэтому скорее всего в них обитают очень старые звезды. На изображении видно, что тусклые концентрические овалы галактического диска становятся ярче ближе к ядру галактики, если сравнивать с очень тусклыми краями. Две нити темно-красной межзвездной пыли прорезали диск галактики, огибая ее центральный балдж. Также на снимке видны немногочисленные соседи галактики NGC 3156.

Галактика NGC 3156 Фото: NASA

Созвездие Секстант – это маленькое тусклое экваториальное созвездие, которое назвали в честь астрономического прибора, который в 18 веке использовали для измерения углового расстояния между двумя видимыми объектами на небе.

Хотя эти приборы чаще всего использовали 300 лет назад для навигации, когда они и были изобретены, ученые считают, что секстанты существовали еще за много столетий до этого, когда их придумали арабские ученые. Подобные измерительные приборы использовали и гораздо раньше – еще в Древней Греции.

Конечно сейчас положение астрономических объектов, таких как галактики и звезды намного точнее определяют космические телескопы, такие как Хаббл. С помощью нового снимка ученые смогли более точно определить положение галактики NGC 3156, проанализировать ее звездный состав, получить больше информации о шаровых звездных скоплениях и о центральной сверхмассивной черной дыре.

Фокус уже писал о том, что доказательства повторяющихся взрывов на звезде были обнаружены в 800-летнем документе. В следующий раз такой взрыв можно будет наблюдать в 2024 году.

Также Фокус писал о том, каким образом астрономы смогли получить первые в истории изображения двух огромных черных дыр, одна из которых находится в центре нашей галактики. На самом деле это снимки не самих черных дыр, а лишь окружающего их вещества, на фоне которых они видны.

Напоминаем, что с помощью наземных радиотелескопов астрономы смогли обнаружить у известной галактики окружающее ее кольцо. Такой редкий тип объектов называется галактиками с полярными кольцами. Фокус уже писал о том, что они из себя представляют.