Сравнения и черная злость. Как превратить зависть в соцсетях в мотивацию: всего три шага

Зависть в социальных сетях — это чувство грусти или сожаления, которое мы переживаем сравнивая свою жизнь с той "идеальной" на экранах наших компьютеров и телефонов. Однако ее можно превратить в полезную для нас мотивацию.

Вы когда-нибудь испытывали зависть, когда видели чью-то, казалось бы, идеальную жизнь? Вы не одни такие. В современном мире мы имеем постоянный поток изображений и обновлений от друзей, семьи и инфлюенсеров, которые хвастаются своими достижениями, отпусками и счастливыми моментами. Это может привести к тому, что эксперты называют "завистью в социальных сетях", пишет Phys.org.

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Зависть в социальных сетях — это чувство грусти или сожаления, которое мы переживаем сравнивая свою жизнь с той "идеальной" на экранах наших компьютеров и телефонов. Однако ее можно превратить в полезную для нас мотивацию.

Исследования показали, что многие люди в социальных сетях тщательно подбирают свой контент, чтобы представить лучшую версию себя. Они публикуют самые яркие моменты своей жизни, достижения и радостные моменты. Это похоже на создание яркого ролика, оставляя без внимания закулисную борьбу и будничные моменты.

Когда мы постоянно сравниваем себя с этими отполированными профилями, это может вызвать целый ряд эмоций, от положительных до отрицательных. С положительной стороны, зависть иногда может мотивировать нас к самосовершенствованию.

Например, студенты, которые завидуют своим академически успешным сверстникам, могут усерднее учиться и улучшать свою успеваемость. Это то, что психологи называют "полезной завистью" (benign envy).

Но не всякая зависть является таковой. Иногда зависть может привести к негативным эмоциям. Вы можете чувствовать себя подавленными и оскорбленными, когда считаете, что кто-то имеет лучшую жизнь, чем вы. Это называется "вредная зависть" (malicious envy), и она не является здоровой.

Так как мы можем справиться с завистью в социальных сетях и превратить ее в нечто позитивное? Вот несколько советов от специалистов.

Признайте свои чувства

Первый шаг — признать, когда вы чувствуете зависть. Вместо того, чтобы отрицать или подавлять ее, примите, что это естественная реакция. Затем используйте это чувство как мотиватор для самосовершенствования. Если вы видите что-то, чему завидуете, подумайте, как вы можете работать над достижением подобной цели.

Почистите свои подписки

Обратите внимание на людей, за которыми вы следите в социальных сетях. Определите тех, кто вдохновляет вас и поощряет к позитивным изменениям — это ваши ролевые модели. В то же время не забывайте о тех, кто вызывает вредную зависть.

Чтобы защитить свое психическое здоровье, вы можете их удалить или отключить звук для уведомлений. Подумайте об этом, как о том, что вы выбираете напитки, которые приносят вам удовольствие, и избегаете тех, которые приводят к неприятностям.

Практикуйте умеренность

Как и в других аспектах жизни, умеренность является ключевым фактором, когда речь идет о социальных сетях. Хотя искать вдохновение в интернете вполне естественно, важно соблюдать баланс и не позволять зависти поглощать вас.

Сосредоточьтесь на том, чтобы использовать социальные сети как инструмент для самосовершенствования, а не как источник негативных или злых чувств.

Йочи Коэн-Чараш, исследователь эмоций из Колледжа Баруха в Нью-Йорке, утверждает, что "объектом зависти всегда будет кто-то, кого можно сравнить с нами".

А потому помните, что когда вы завидуете чьим-то постам в социальных сетях, они, скорее всего, находятся в ситуации, похожей на вашу, независимо от того, хотят они это показывать или нет.

Поэтому в следующий раз, когда вы увидите идеальную фотографию из отпуска или невероятное достижение, воспримите это с определенной долей скептицизма. Социальные сети часто представляют идеализированную версию реальности, и все мы люди, которые переживают взлеты и падения на своем пути.

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