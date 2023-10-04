Курс на самоуничтожение. Две ловушки нашего мозга, способны привести к развитию болезни Альцгеймера

Пренебрегая своим психологическим здоровьем, что приводит к развитию двух опасных заболеваний, люди, похоже, сами подготавливают почву к возникновению деменции в старости.

Человеческий мозг — это сложнейшее в мире строение известное науке. Также, он невероятно хрупкий и подвержен бессчетному количеству заболеваний, некоторые из которых, как оказалось, не приходят поодиночке. Новое исследование, проведенное Каролинским институтом, указывает на потенциальную связь между хроническим стрессом, депрессией и повышенным риском развития болезни Альцгеймера, пишет Newswise.

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Деменция — это снижение когнитивных функций, от которого страдают многие люди, особенно с возрастом. Наиболее распространенной формой деменции является болезнь Альцгеймера. В Швеции, где проводилось данное исследование, известно более 160 000 человек, страдающих той или иной формой деменции. С увеличением продолжительности жизни это число, скорее всего, будет расти.

Несмотря на то, что наука добилась успехов в создании способов ранней диагностики и лечения болезни Альцгеймера, не менее важно определить, что может повысить риск развития этого заболевания.

Некоторые исследования, проведенные ранее, позволили предположить наличие связи между хроническим стрессом, депрессией и деменцией. Новая научная работа позволила значительно глубже изучить эту связь. Выяснилось, что люди, у которых ранее были диагностированы хронический стресс или депрессия, впоследствии с большей вероятностью заболеют болезнью Альцгеймера.

В результате проведенной работы, ученые выяснили, что если человек страдал хроническим стрессом или депрессией, то риск заболеть болезнью Альцгеймера у него был более чем в два раза выше, чем у тех, кто не страдал этими заболеваниями. Если же у человека были и хронический стресс, и депрессия, то риск возрастал до четырех раз. Хронический стресс в данном контексте означает постоянное пребывание в состоянии стресса в течение как минимум шести месяцев без каких-либо перерывов и облегчений.

Исследование было тщательным и масштабным, получив всю необходимую информацию из базы данных здравоохранения Стокгольма и в течение восьми лет наблюдав за 44 447 людьми с диагнозом хронического стресса или депрессии. Авторы хотели выяснить, у скольких из них разовьется легкое когнитивное расстройство или болезнь Альцгеймера. По сравнению с более чем миллионом других людей в той же возрастной группе, у людей с хроническим стрессом или депрессией было выявлено большее число случаев болезни Альцгеймера. Несмотря на то, что риск для таких людей выше, деменция у людей в возрасте 18-65 лет развивается крайне редко. Поэтому выявление всех возможных катализаторов становится крайне важным.

Однако, как подчеркивает доктор Аксель Карлссон, один из авторов, для полного понимания этой связи необходимы дополнительные исследования. Ученые уже планируют свои дальнейшие шаги, сосредоточившись на разработке инструментов, которые помогут выявлять людей с потенциальным риском развития деменции на ранних стадиях.

Понимание связи между хроническим стрессом, депрессией и болезнью Альцгеймера может проложить путь к более эффективным профилактическим мерам и методам лечения всех трех заболеваний в будущем.

Ранее Фокус писал об одном малоизученном симптоме депрессии. Если человек в депрессии, то он должен чувствовать себя грустным или подавленным, но это не единственные симптомы этой болезни.

Также Фокус писал о том, что ключ к невосприимчивости к стрессу находится у нас под носом. Природа дает человеку множество способов справиться с различными вызовами здоровью, и наука собрала большое количество доказательств того, что стресс не является исключением из правил.

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