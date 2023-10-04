В Китае считают, что могут лучше: КНР собирается создать замену космическому телескопу Хаббл (фото)

Ученые из КНР утверждают, что их новая космическая обсерватория будет иметь более лучшие возможности для наблюдения за космосом, чем телескоп NASA.

Уже в 2024 году на орбиту вокруг Земли будет выведен китайский космический телескоп под названием Сюньтянь. Китайские астрономы считают, что его оснащение позволит проводить намного лучшие наблюдения за космосом, чем это делает телескоп Хаббл. В чем же "фишка" этой обсерватории и насколько оправданы такие заявления? Об этом пишет Space.

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Ультрафиолетово-оптический космический телескоп Сюньтянь будет иметь двухметровое главное зеркало, камеру с разрешением 2,5 млрд пикселей и будет вращаться вокруг Земли на той же орбите, что и китайская космическая станция "Тяньгун". Таким образом телескоп сможет стыковаться со станцией для проведения ремонта и модернизации. Запланированный срок службы обсерватории, которая должна отправиться в космос в следующем году – 10 лет, но этот срок можно продлить, говорят ученые из КНР.

Прорыв в астрономии

По словам Линь Сицяна, из Китайского пилотируемого космического агентства, новый телескоп должен превзойти космический телескоп Хаббл и сможет совершить прорыв в изучении космоса, а также исследовании темной матери и темной энергии. В его задачи также входит изучение Млечного Пути, других галактик, исследование процесса появления новых звезд и их эволюции, а также появления и развития экзопланет.

Космический телескоп Сюньтянь Фото: space.com

По словам китайских ученых, Сюньтянь сможет делать панорамные изображения Вселенной в высоком разрешении. При этом поле зрения (область космоса, которую телескоп может видеть одновременно) нового телескопа в 300 раз больше, чем у Хаббла.

По словам Чжоу Цзяньпина из Китайского пилотируемого космического агентства, Сюньтянь является самым продвинутым с точки зрения способности создавать изображения в ультрафиолетовом спектре среди всех существующих обсерваторий.

Космический телескоп Хаббл Фото: ESA

Может быть китайский космический телескоп не такой и продвинутый

В то время как китайские ученые хвастаются возможностями своего телескопа, у некоторых исследователей есть сомнения в том, что он настолько совершенный. По словам Тома Брауна из Института исследований космоса с помощью космического телескопа, США, о возможностях таких телескопов как Хаббл и Уэбб знают все астрономы. Это необходимо для того, чтобы они понимали какие научные исследования можно провести. Что же касается телескопа Сюньтянь, то он нем имеется не так много информации, а потому сложно судить о его реальных возможностях.

Исходя из имеющейся информации, по словам Брауна, китайский космический телескоп действительно будет иметь большее поле зрения, чем Хаббл. Но в то же время у него будет меньшее главное зеркало с меньшей площадью сбора данных и пространственным разрешением. Также некоторые наблюдения в ультрафиолетовом спектре он не сможет выполнять так же хорошо, как Хаббл, считает Браун.

По словам американского астронома, остается слишком много вопросов без ответов из-за недостатка нужной информации, которой не делятся китайские ученые. Особенно Брауна интересует, каким образом работоспособность телескопа будет поддерживаться с помощью космической станции "Тяньгун".

Браун считает, что на сегодняшний день лучшим в своем классе все же остается телескоп Хаббл, но нужно подождать запуска телескопа Сюньтянь, чтобы понять насколько он хорош.

Как уже писал Фокус, у NASA возникли проблемы с созданием замены МКС. Компания Northrop Grumman, похоже, вышла из гонки за создание замены МКС, а компания Blue Origin меняет планы по созданию своей станции Orbital Reef.