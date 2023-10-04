Пытается сбежать: ученые выяснили, как резко меняет свое поведение вода, попадая в наш организм

Проведя исследование загадочных реакций внутри наших клеток, ученые узнали, что вода, содержащаяся в них, всячески пытается сбежать из заточения, при этом играя ключевую роль в их функционировании.

Все мы знаем о важности воды для существования и поддержания жизни. Мы пьем ее, купаемся в ней, и она составляет значительную часть нашей планеты. Даже наши клетки не остаются в стороне потребности данной жидкости. Но недавнее исследование, проведенное с целью изучения функций наших клеток, обнаружило довольно серьезные отличия воды, которую они употребляют от привычной нам, пишет Newswise.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Внутри клеток есть небольшие пространства, в которых происходят специфические реакции. Эти пространства, известные как конденсаты, уже давно являются предметом интереса ученых. И хотя ученые знали о конденсатах, точные причины их образования и условия, необходимые для их формирования, были не совсем понятны.

В этом направлении работала группа специалистов из Центра теоретической химии Рурского университета Бохума в Германии. Профессор Ларс Шефер и доктор Саумяк Мукерджи использовали компьютерное моделирование, чтобы понять, что же на самом деле происходит в этих конденсатах клетки. Благодаря проделанной работе ученые узнали, что вода играет тут куда большую роль, чем считалось ранее. Более того, вода присутствующая там разительно отличается от привычной нам жидкости по поведению.

Конденсаты в наших клетках заполнены более крупными молекулами, такими как белки и нуклеиновые кислоты. Представьте себе комнату, наполненную множеством различных игрушек, где каждая игрушка имеет свое предназначение. Только определенные игрушки, или в данном случае – молекулы, могут выстраивать эти специальные пространства, которые необходимы для определенных химических реакций в наших клетках. Если в этих реакциях что-то идет не так, это может привести к серьезным заболеваниям.

Но вернемся к воде. Мукерджи и Шефер выяснили, что вода, которая может показаться незначительной по сравнению с этими крупными молекулами, играет ключевую роль в формировании конденсатов. Речь о многочисленных крошечных молекулах воды, которые зачастую терялись на фоне куда больших молекул.

Внутри конденсатов вода ведет себя иначе, чем снаружи. Молекулы воды, запертые внутри конденсата, не любят находиться в замкнутом пространстве, в то время как те, что находятся снаружи, пользуются своей гораздо большей свободой. Но, увы, несмотря на то, что молекулы воды находятся в ловушке и предпочитают свободу, их присутствие необходимо для образования конденсата.

Исследование позволяет по-новому взглянуть на то, как маленькая и простая молекула воды влияет на наш сложный мир клеточных процессов. Хотя крупные молекулы, такие как белки, всегда находились в центре внимания, важно не упускать из виду более мелкие элементы, которые также играют огромную роль в правильном функционировании нашего организма.

Это открытие лишь подчеркивает бесконечный гений природы и эволюции, и напоминает нам о том, что каждый компонент, каким бы маленьким или незначительным он ни казался, играет свою роль. Кто бы мог подумать, что вода, наш повседневный напиток, показывает такое интересное и свободолюбивое поведение внутри наших клеток, также являясь фундаментом их функционирования? По мере развития исследований в этой сфере, понимание этой роли может открыть путь к более глубокому пониманию функций клеток и потенциальных методов лечения различных серьезных заболеваний.

Ранее Фокус писал о реальной эффективности воды в сжигании калорий и похудении. Некоторые утверждают, что большое количество жидкости способно помочь сбросить лишний вес, исследователи рассказали, так ли это на самом деле.

Также Фокус писал о настоящих сроках годности бутилированной воды. Интересуетесь, можно ли пить воду из бутылки, которую вы откопали у себя из старых запасов? Вот что вам нужно знать перед тем как ее открыть.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.