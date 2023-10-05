В 25 раз больше Солнца. Огромная звезда просто исчезла без взрыва: что с ней произошло

Огромная звезда должна была взорваться сверхновой, но этого не произошло.

14 лет назад на расстоянии в 22 млн световых лет от Земли гигантская звезда, в 25 раз больше Солнца по массе, взяла и исчезла и это смогли наблюдать астрономы. Но перед тем, как исчезнуть, звезда под названием N6946-BH1 стала настолько яркой, в миллион раз был ярче Солнца, что это указывало на скорое появление сверхновой. Но звезда не взорвалась, а исчезла. Когда ученые попытались найти эту звезду с помощью наземных телескопов и космического телескопа Хаббл, то они ничего не обнаружили. Авторы нового исследования, опубликованного на сервере препринтов arXiv, знают, что произошло с этой звездой и в этом им помог космический телескоп Уэбб, пишет Phys.

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Уже несколько лет астрономы предполагали, что звезда N6946-BH1 могла вместо того, чтобы взорваться сверхновой, как это делают в конце своей жизни массивные звезды, превратилась в черную дыру. То есть это была неудавшаяся сверхновая.

Авторы нового исследования использовали данные космического телескопа Уэбб, чтобы прояснить ситуацию с исчезновением огромной звезды. На новых изображениях они обнаружили яркий инфракрасный источник, который выглядит как остаток оболочки из пыли и газа, который окружает бывшую звезду. То есть это могло быть вещество, выброшенное звездой в период увеличения ее яркости. Но с другой стороны это вещество могло быть тем материалом, который поглощает черная дыра, оставшаяся после звезды.

14 лет назад на расстоянии в 22 млн световых лет от Земли гигантская звезда, в 25 раз больше Солнца по массе, взяла и исчезла и это смогли наблюдать астрономы. Иллюстрация Фото: phys.org

Но самое интересное, что на новых изображениях астрономы обнаружили не один, а целых три источника света, поэтому модель неудавшейся сверхновой становилась менее вероятной. Ученые пришли к выводу, что все три источника инфракрасного света ранее не смогли увидеть телескопы из-за недостаточного технического оснащения.

Поэтому астрономы считают, что на самом деле увеличение яркости звезды было вызвано столкновением двух звезд, то что считалось одной огромной звездой было двойной звездной системой. Когда произошло слияние звезд, то излучение прекратилось и этот объект стал слишком тусклым, чтобы его можно было увидеть.

С другой стороны вариант с неудавшейся сверхновой также не исключают. Но в этом случае понимание природы сверхновых и появления черных дыр звездной массы усложняется. То есть, вопреки теориям, некоторые огромные звезды могут превращаться в черные дыры звездной массы. Но был ли перед этим взрыв сверхновой – остается загадкой. По словам ученых, в результате взрыва сверхновой существует достаточно массы, чтобы превратить бывшую массивную звезду в черную дыру. Но очень сложно представить, что такое могло бы произойти.

Пока что астрономы считают, что это все же неудавшаяся сверхновая и звезда превратилась в черную дыру без взрыва. И в то же время вариант со слиянием двух звезд никуда не девается.

Новые наблюдения должны показать больше подобных событий, что позволит различить слияние двух звезд и настоящие неудавшиеся сверхновые. Таким образом можно лучше понять последние стадии жизни звезд, когда они намерены превратиться в черные дыры звездной массы, говорят ученые.

Фокус уже писал о том, что ученые обнаружили на Земле результаты взрыва двух сверхновых, которые произошли несколько миллионов лет назад.