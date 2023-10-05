Симметричные коcмические взрывы. Ученые выяснили, как решить давнюю проблему с расширением Вселенной

Настоящую скорость расширения космоса можно узнать с помощью наблюдения за взрывом, называемым килоновой.

Related video

Уже несколько десятилетий астрономам не дает покоя так называемая проблема Хаббла. Дело в том, что сейчас существуют два основных метода измерения скорости расширения Вселенной, известной как постоянная Хаббла, но оба эти метода в итоге показывают разные цифры. При изучении реликтового излучения (свет, оставшийся после Большого взрыва) и взрывов сверхновых (так умирают массивные звезды) астрономы получают абсолютно разные значения скорости расширения космоса. Решить проблему Хаббла пока не удалось, но авторы нового исследования, опубликованного в журнале Astronomy & Astrophysicals, предлагают новый способ получения данных о скорости расширения Вселенной и считают, что именно он решит давнюю проблему, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Вселенная расширяется, но с разной скоростью

Уже примерно 100 лет астрономы знают, что Вселенная постоянно расширяется. Используя главные способы измерения скорости этого расширения ученые постоянно получают разные значения. При этом за последние годы точность измерений увеличилась, но несоответствие между показателями скорости продолжает сохранятся и ученые никак не могут решить проблему Хаббла.

Важно

Их не должно существовать. Найдено объяснение галактикам в ранней Вселенной, которые нарушают теории

Что такое килоновая?

Авторы нового исследования предлагают новый способ, который, как они считают решит эту проблему и даст настоящее значение скорости расширения космоса. И этот способ не связан ни с изучением сверхновых, ни реликтового излучения.

Ученые предлагают изучать столкновения нейтронных звезд, в результате которых появляется самый мощный из всех известных космических взрывов – килоновая.

Нейтронные звезды, которые являются остатками взорвавшихся сверхновой массивных звезд представляют собой небольшие, но очень плотные объекты. Часто такие звезды образуются в двойных звездных системах и кружат друг вокруг друга постоянно сближаясь, что приводит в конечном итоге к их столкновению и слиянию. Именно в тогда происходит взрыв килоновой.

Ученые предлагают изучать столкновения нейтронных звезд, в результате которых появляется самый мощный из всех известных космических взрывов – килоновая Фото: wikipedia

Симметричный мощный космический взрыв

Ученые выяснили, что такие взрывы на удивление очень симметричны, и данная симметрия очень полезная для решения проблемы Хаббла. Если раньше предполагалось, что килоновая имеет сплюснутую форму, то оказалось, что этот взрыв имеет сферическую форму. При этом, по словам ученых, килоновые имеют одинаковую температуру, а потому являются идеальными излучателями света.

Астрономы считают, что именно сферическая форма и температура килоновой позволяют точно рассчитать яркость взрыва. Если сравнить эту яркость в момент взрыва с количеством света, который был выпущен после взрыва и пролетел миллионы световых лет до Земли, можно определить точное расстояние, где именно произошло столкновение двух нейтронных звезд.

Таким образом можно рассчитать расстояние до галактик, где взорвались килоновые, а учитывая то, что свет теряет энергию из-за расширения космоса, можно узнать с какой скоростью эти галактики удалятся от Земли. И это, по словам ученых, может дать более точное значение скорости расширения Вселенной, чем при использовании известных популярных методов для подобных вычислений.

Что показали результаты измерения скорости расширения космоса?

Ученые уже проверили свой метод при изучении килоновой, которая взорвалась на расстоянии в 140 млн световых лет от нас. Пока что измерения скорости расширения Вселенной с помощью нового метода показали, что полученное значение ближе к скорости, полученной с помощью изучения реликтового излучения, а не сверхновых.

В то же время астрономы говорят, что нужно изучить больше килоновых для калибровки нового метода. И, возможно, после проведения многочисленных наблюдений можно будет решить проблему Хаббла.

Фокус уже писал о том, что ученые считают, что проблему Хаббла можно решить с помощью изучения определенного вида сверхновых.