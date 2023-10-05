Где покоится император: ученые приблизились к захоронению основателя Священной Римской империи

Археологи обнаружили вероятное место упокоения императора Оттона I, основателя Священной Римской империи. Долгие годы было неизвестно, где именно покоится император, однако благодаря годам труда ученые нашли место Мемлебенского пфальца.

Исследователи из Государственного управления по охране памятников и археологии Саксонии-Анхальт возможно нашли место последнего упокоения императора Оттона I, также известного как Оттон Великий, основателя Священной Римской империи. Эта находка проливает свет на важную страницу истории и привлекла внимание историков и энтузиастов, пишет Аrkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Оттон Великий, правивший с 936 по 973 год, считается первым императором Священной Римской империи. Его правление отличилось преданностью делу защиты христианства, в частности, победой над языческими венгерскими захватчиками в 955 г. н. э.

Он утверждал свое божественное право правителя и сотрудничал с епископами, чтобы укрепить свою власть и расширить территорию Италии. После его смерти в 973 году преемником стал сын Оттон II.

Археологические исследования продолжаются в бывшем императорском дворце и бенедиктинском монастыре в Мемлебене, Германия, с 2017 года. Нынешние исследования принесли значительные находки, имеющие историческое значение.

Монастырь Мемлебен. В правой части изображения — монастырский сад, под которым продолжается здание-предшественник монументальной церкви Фото: Thomas Jäger / State Office for Heritage Management and Archaeology Saxony-Anhalt

Впервые археологи нашли веские доказательства существования Мемлебенского пфальца, летней резиденции, где, как считалось, умерли император Оттон Великий и его отец Генрих I. Доказательством является каменное сооружение, которое предшествует монастырской церкви Оттона II.

Кроме того, таинственный фундамент, расположенный в подземелье монументальной монастырской церкви, поднял вопрос о потенциальном месте захоронения останков Оттона Великого.

Недавние исследования сосредоточены на трех конкретных участках, прилегающих к монументальной церкви Оттона II: северо-восточная боковая апсида, которая частично использовалась как кладбище; территория монастыря возле северного нефа; и соединение между боковым нефом и монастырем в западном трансепте.

Раскопки на территории монастыря с северной стороны монументального костела Фото: Holger Grönwald / State Office for Heritage Management and Archaeology Saxony-Anhalt

Монастырь Мемлебен, расположенный вдоль Романской дороги, имеет историческое значение, а руины церкви 13 века и сохранившаяся крипта являются свидетельством перехода от позднероманской к ранней готической архитектуре. Самое важное то, что это место, где умерли император Оттон I и его отец Генрих I в 973 и 936 годах соответственно.

Император Оттон II, преемник Оттона Великого, и его жена Теофана основали бенедиктинский монастырь в честь Оттона Великого на месте его смерти. Хотя монастырь потерял свою независимость в 1015 году, став частью бенедиктинского монастыря Герсфельд в Восточном Гессене, он продолжал служить местом памяти правящей семьи.

В этом году исследовали многочисленные захоронения на густонаселенном кладбище возле северо-восточной апсиды костела Оттона II Фото: Thomas Jäger / State Office for Heritage Management and Archaeology Saxony-Anhalt

В 2022 году археологи обнаружили фундаменты более раннего каменного сооружения у северной боковой апсиды церкви Оттона II. Это сооружение времен Генриха I и Оттона Великого ориентировано с востока на запад и имеет примерно 9,20 метров в ширину. Его назначение остается загадкой, но его исключительное качество позволяет предположить, что оно было либо более древним сакральным сооружением, либо важной частью пфальцского палатината Мемлебен.

Под позднесредневековыми модификациями исследователи обнаружили фундаментный ров большего монастыря 10-11 века. Назначение этой ямы, как и оснований длинного прямоугольного фундамента, остается непонятным. Однако это может быть связано с историческими свидетельствами, которые предполагают, что останки Оттона Великого были похоронены в церкви Святой Марии в Мемлебене.

Дальнейшие раскопки за пределами северного нефа позволили понять историю строительства церкви Оттона II. Последовательность строительства указывает на то, что восточная апсида и восточный трансепт были первыми компонентами, за которыми следовали две восточные боковые апсиды, неф и западный трансепт. Признаки огневых повреждений указывают на сожжение здания во время его сноса в 14 веке.

Поэтому нынешние археологические раскопки в Мемлебене обнаружили доказательства расположения места, где умерли император Оттон Великий и его отец Генрих I. Это открытие проливает свет на важный раздел в основании Священной Римской империи.

Ранее Фокус писал о раскопанном во Франции 1800-летнем саркофаге. Он хранил останки женщины с "особым статусом".

А также мы рассказывали о древнем храме, который обнаружили в Мексике. Легенду о нем передавали из уст в уста на протяжении тысяч лет.