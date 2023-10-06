Второй подобный объект. Ученые обнаружили мертвую звезду с самым сильным излучением в космосе

На самом деле это давно известный пульсар, но то, что он выпускает сильнейшее излучение, стало известно только сейчас.

На расстоянии в 959 световых лет от нас находится нейтронная звезда, обладающая сильным магнитным полем, которая называется Пульсар в Парусах. Эта мертвая звезда обладает настолько большой плотностью, что столовая ложка вещества здесь весит как вся гора Эверест. Теперь же, согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Astronomy, ученые выяснили, что этот пульсар выпускает рекордное количество гамма-излучения, пишет Space.

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Что такое пульсар?

Пульсары являются одними из самых удивительных объектов во Вселенной. Это нейтронные звезды, то есть маленькие очень плотные остатки когда-то огромных массивных звезд, которые взорвались сверхновой, но обладающие сильным магнитным полем и высокой скоростью вращения. Пульсары почти полностью состоят из нейтронов и выпускают разные виды излучения, которое иногда попадает и в Солнечную систему.

Астрофизики наблюдают за пульсарами и окружающим их пространством, чтобы проверить верность некоторых физических теорий, а потому их иногда называют космическими лабораториями. Учитывая огромную гравитацию, которой обладают пульсары, эти звезды используют для проверки теории относительности Эйнштейна. И пока что все сходится.

Астрофизики наблюдают за пульсарами и окружающим их пространством, чтобы проверить верность некоторых физических теорий, а потому их иногда называют космическими лабораториями Фото: Inverse

Пульсар-рекордсмен

Что же касается Пульсара в Парусах, то недавнее наблюдение с помощью обсерватории HESS (расположена в Намибии, Африка), показало, что эта нейтронная звезда выпустила гамма-излучение с самой высокой энергией из всех, когда-либо наблюдавшихся у пульсаров.

Ученые выяснили, что рекордный пульсар выпускает гамма-фотоны с энергией равной 20 тераэлектронвольт (ТэВ) или 20 триллионов электронвольт. Для сравнения, чтобы достичь такой энергии, видимому свету Солнца нужно 2 млн обычных фотонов, чтобы создать один фотон с энергией 20 ТэВ.

Пульсар в Парусах особенно интересует астрономов, ведь он находится относительно близко от Земли (с космической точки зрения) и совершает всего 11 оборотов в секунду. По слова авторов исследования, обычно пульсары выпускает гамма-излучение с энергией эквивалентной десяткам гигаэлектронвольт (ГэВ). (1 ГэВ – это 1 млрд электронвольт). Поэтому обнаружение того, что пульсар выпускает излучение с энергией 20 ТэВ стало полной неожиданностью для ученых.

Еще один подобный пульсар

Пока что из всех известных пульсаров, который может выпускать излучение с энергией на уровне ТэВ является PSR B0531+21 или Пульсар в Крабовидной туманности. Он расположен на расстоянии в более, чем 6 тысяч световых лет от нас, но максимальная энергия излучения этого пульсара достигает примерно 1 ТэВ. То есть Пульсар в Парусах выпускает в 20 раз более сильное излучение.

Также ученые выяснили, что гамма-излучение с высокой энергией не является продолжением развития излучения с более низкой энергией. То есть это излучение появляется отдельно и между уровнями энергий существует значительный разрыв. Для понимания важности данного открытия, ученые указывают на то, что у Пульсара в Крабовидной туманности излучение с высокой энергией является продолжением развития излучения с низкой энергией.

Пока что астрономы считают, что источником сильнейшего излучения Пульсара в Парусах являются быстрые электроны, которые появляются и ускоряются в магнитосфере нейтронной звезды. Но эта гипотеза не полностью объясняет появление гамма-излучения такой высокой энергии, а потому нужно искать другой источник, говорят ученые.

Фокус уже писал о том, что космический телескоп Хаббл сделал снимок очень редкой и странной галактики. Всего таких галактик пока что известно только 5 во всей видимой Вселенной.