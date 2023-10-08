За рулем к краю Солнечной системы: сколько времени уйдет на такое путешествие

Наша Солнечная система — всего лишь пятнышко на фоне Млечного Пути, а Млечный Путь – всего лишь пятнышко на фоне всей Вселенной. Тем не менее, наша планетарная система по-прежнему остается невероятно огромной.

Как все мы помним из начальных классов: Солнечная система – это группа планет, астероидов и других крупных космических объектов, которые вращаются вокруг Солнца. Удаляясь от Солнца, мы встретимся с Меркурием, Венерой, Землей и Марсом. После Марса начинается пояс астероидов – скопление объектов, состоящих в основном из камня и металла.

Выбравшись из пояса астероидов, мы сможем увидеть газовые гиганты Юпитер и Сатурн, а дальше – ледяные внешние планеты Уран и Нептун.

За Нептуном в Солнечной системе располагаются "транснептуновые объекты", среди которых кометы, пылевые облака, естественные спутники и карликовые планеты, такие как Эрида и всеми горячо любимый Плутон.

Также не стоит забывать об облаке Оорта, которое теоретически находится на самом краю Солнечной системы и состоит из пыли и мусора. Несмотря на то, что ученые твердо уверены в том, что облако Оорта существует, прямых наблюдений до сих пор не проводилось.

Но как далеко простирается наша Солнечная система, и сколько нужно времени, чтобы достичь ее внешних границ? К счастью, с ответами на все эти вопросы ученым помог маленький космический аппарат под названием "Вояджер-1".

Где край Солнечной системы

Космический зонд "Вояджер-1" был запущен NASA 5 сентября 1977 года и на данный момент движется со скоростью более 50 тыс. км/ч. Основной целью аппарата был Сатурн, которого он достиг в ноябре 1980 года.

И только 25 августа 2012 года, почти через 35 лет с момента запуска, аппарат смог войти в историю – выйти в межзвездную среду. Этот причудливый термин обозначает пространство между звездными системами в одной галактике. Иными словами, аппарат "Вояджер-1" вырвался из-под контроля солнечных ветров и вошел в глубокий космос.

На данный момент зонд находится на расстоянии 23,3 млрд км от Земли — настолько далеко, что радиосигналу требуется около 17 часов, чтобы достичь нашей планеты.

Космический зонд "Вояджер-1" Фото: NASA / JPL

Несмотря на монументальные достижения обоих "Вояджеров", мы все еще далеки от того, чтобы исследовать Солнечную систему в целом. Тому же "Вояджеру" понадобится еще 300 лет, чтобы достичь только внутреннего края межзвездного облака Оорта. Для того, чтобы полностью пройти облако Оорта и окончательно покинуть нашу Солнечную систему, аппарату понадобится до 40 тыс. лет.

Конечно, Солнечная система слишком велика, чтобы мы могли применить к ней земные измерения, такие как мили или километры. Для измерения расстояния в космосе ученые используют так называемую астрономическую единицу, она равна среднему расстоянию от Земли до Солнца или 150 млн км.

Если представить, что вы могли бы добраться до Солнца на обычной машине на скорости 100 км/ч, вы бы потратили на дорогу 1 500 000 часов – или 171 год.

Эта же дорога на самом быстром реактивном пилотируемом самолете в мире Lockheed SR-71 Blackbird заняла бы 42 492 часа, а это всего лишь пять лет.

Но если говорить серьезно, то расстояние от Земли до Солнца ничтожно мало в сравнении с масштабами Солнечной системы. К примеру, Плутон находится от нашей звезды на расстоянии от 30 до 49 астрономических единиц, около 6 млрд километров. Солнечному свету, чтобы достичь Плутона, необходимо около 5,5 часов. Чтобы достичь Плутона на воображаемом автомобиле, вам понадобится 6 849 лет.

Сколько времени уйдет на полет к краю Солнечной системы

Солнечная система простирается далеко за пределы орбиты Плутона. Внешние края облака Оорта находятся на расстоянии около 100 тыс. астрономических единиц или 1,87 светового года, что равно 17 трлн километров. Гравитация нашего Солнца может захватывать объекты на расстоянии еще большем – двух световых лет. Это означает, что внешняя часть облака Оорта все еще формируется под действием солнечной гравитации.

За внешними краями облака Оорта пролегает середина пути к следующей ближайшей к нам звезде — Проксиме Центавра.

Если бы мы могли путешествовать со скоростью света, то нам понадобилось бы всего два года для того, чтобы добраться до внешней границы Солнечной системы. Но, увы, такие полеты пока осуществимы разве что на страницах научно-фантастических книг.

Так, по мнению исследователей, выглядит облако Оорта со стороны Фото: Pablo Carlos Budassi/Wikimedia/CC BY-SA 4.0

Даже если представить, что мы можем добраться до края Солнечной системы на спорткаре со скоростью 431 км/ч, то на дорогу у нас уйдет 4,5 миллиона лет. И это без остановок на заправку и обед. В это же время, самолет Lockheed SR-71 Blackbird долетел бы до края Солнечной системы за невероятные 550 тыс. лет.

Наконец, предположим, что мы могли бы добраться до края Солнечной системы на борту зонда NASA New Horizons, который покинул Землю на умопомрачительной скорости в 58 536 км/ч. Этому зонду потребовалось целых 9 лет, чтобы добраться до Плутона, и даже если аппарат сохранит свой темп полета, он не выйдет за пределы облака Оорта еще на протяжении 30 тысяч лет или более.

Сколько времени уйдет на путешествие по самой Солнечной системе — будет зависеть от того, какой транспорт (воображаемый или нет) вы для этого выберете. На воображаемом суперкаре путешествие заняло бы целых 5 млн лет, а на борту New Horizons – 30 тысяч лет. В любом случае, вы были бы давно мертвы и превратились бы в прах, прежде чем успели бы хоть немного приблизиться к облаку Оорта.

Конечно, если когда-нибудь станут возможны путешествия на скорости света, то этот круиз займет всего около 1 000 дней. И если вы смогли хоть немного представить неверотяные масштабы нашей Солнечной системы, тогда пришло время вспомнить о том, что Земля – это всего лишь маленькая точка в Млечном Пути.