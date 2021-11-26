Прыжки с парашютом на экзопланете и байдарки на Титане: каким будет космический туризм (видео)

В NASA создали видеосимуляцию будущих путешествий человека в космос.

В своем видео, которое создали в Центре космических полетов имени Годдарда NASA ученые показывают, какие космические миссии ждут человечество в будущем, сообщает Space.

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На видео специалисты вдохнули новую жизнь в рекламные плакаты будущих космических путешествий, созданные Лабораторией реактивного движения NASA еще 5 лет назад. В видео можно увидеть, как парашютист летит в атмосфере экзопланеты HD 40307 g, как семья на космическом корабле наблюдает за спутником Сатурна Энцеладом, а родитель и ребенок наблюдают за ракетой, стартующей из колонии на Марсе.

[ + – ] Скриншот из видео NASA Фото: NASA

"Пока что человек побывал только на Луне и скоро мы снова туда вернемся. Дальше мы отправимся на Марс, но это не конечная точка путешествий человечества. Мы хотели показать, как мы видим наше космическое будущее", — говорят представители NASA.

На данный момент NASA не может себе позволить такие путешествия, в том числе и из-за финансовых трудностей. Пока что в агентстве твердо надеются отправить человека на Луну в середине этого десятилетия в рамках программы "Артемида". На Марс в NASA планируют отправить астронавтов где-то в 2035 году. Пандемия коронавируса и пересмотр финансовой поддержки агентства правительством США вносят свои коррективы.

В Центре космических полетов имени Годдарда NASA создали видео, в котором показали, как снимали основной ролик. Актеры снимали на фоне зеленого экрана, на который потом наложили компьютерную графику. Один из ярких кадров демонстрирует, как актер, сидящий на ящике, имитирует плавание на байдарке в море на спутнике Сатурна Титане.

В NASA также создали видео, где сравниваются плакаты, созданные 5 лет назад Лабораторией реактивного движения и визуализация этих плакатов.

Напоминаем, что Европейское космическое агентство планирует отправить на Титан армию дронов для исследования озер и океанов на поверхности спутника Сатурна.