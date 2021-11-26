Стрибки з парашутом на екзопланеті та байдарки на Титані: яким буде космічний туризм (відео)

У NASA створили відеосимуляцію майбутніх подорожей людини до космосу.

У своєму відео, яке створили в Центрі космічних польотів імені Годдарда NASA, учені показують, які космічні місії чекають на людство в майбутньому, повідомляє Space.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Технології та наука" в Facebook Підписатись

На відео фахівці вдихнули нове життя в рекламні плакати майбутніх космічних подорожей, створені Лабораторією реактивного руху NASA ще 5 років тому. У відео можна побачити, як парашутист летить в атмосфері екзопланети HD 40307 g, як сім'я на космічному кораблі спостерігає за супутником Сатурна Енцеладом, а батько та дитина спостерігають за ракетою, яка стартує з колонії на Марсі.

[ + – ] Скріншот із відео NASA Фото: ISS

"Поки що людина побувала тільки на Місяці і скоро ми знову туди повернемося. Далі ми поїдемо на Марс, але це не кінцева точка подорожей людства. Ми хотіли показати, як ми бачимо наше космічне майбутнє", — кажуть представники NASA.

Наразі NASA не може собі дозволити такі подорожі, зокрема через фінансові труднощі. Поки що в агентстві твердо сподіваються відправити людину на Місяць у середині цього десятиліття в межах програми Артеміда. На Марс у NASA планують відправити астронавтів десь у 2035 році. Пандемія коронавірусу та перегляд фінансової підтримки агентства урядом США вносять свої корективи.

У Центрі космічних польотів імені Годдарда NASA створили відео, де показали, як знімали основний ролик. Актори знімали на фоні зеленого екрану, на який потім наклали комп'ютерну графіку. Один із яскравих кадрів демонструє, як актор, який сидить на шухляді, імітує плавання на байдарці в морі на супутнику Сатурна Титані.

У NASA також створили відео, де порівнюються плакати, створені 5 років тому Лабораторією реактивного руху, та візуалізація цих плакатів.

Нагадуємо, що Європейське космічне агентство планує відправити на Титан армію дронів для дослідження озер та океанів на поверхні супутника Сатурна.