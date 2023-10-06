Климат Земли вышел из-под контроля. Планета на грани выхода за пределы глобального потепления

Исследователи предупреждают, что мир опасно заигрывает с нарушением ключевого предела эры "глобального потепления".

Десятилетиями ученые предупреждают о том, что мир неминуемо столкнется с последствиями своей беспечности относительно климатического кризиса. Летом человечество уже столкнулось с интенсивными волнами тела, масштабными лесными пожарами и рекордными температурами. Позже ученые и вовсе заявили, что Земля перешагнула из эры "глобального потепления" в эру "глобального кипения", пишет Science Alert.

На днях исследователи также заявили о том, что сентябрь 2023 года стал самым жарким за всю историю наблюдений, причем обошел предыдущий рекорд с "необычным отрывом". Теперь климатические наблюдатели предупреждают, что мир опасно заигрывает с нарушением ключевого предела потепления.

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Отметим, что исследователи также предполагают, что 2023 год в целом может стать самым жарким за всю историю человечества, если тенденция рекордных температур будет продолжаться и дальше. Известно, что средняя температура приземного воздуха в сентябре составила 16,38 градуса по Цельсию, что на 0,93 градуса выше средней за месяц в период с 1991 по 2020 и на 0,5 градуса выше предыдущего рекорда в 2020 году.

Особенно волнующим является то, что температурные рекорды, как правило, происходят с гораздо меньшим отрывом, ближе к одной десятой градуса. Ученые также отмечают, что этот показатель стал "самым аномально теплым месяцем" с 1940 года.

Масштабный сентябрьский рост очевиден Фото: Copernicus

По словам службы по изменению климата Copernicus Карло Бруно, фактически человечество пережило самый невероятный сентябрь за всю историю с точки зрения климата. Он также отметил, миру необходимо осознать, что изменение климата — это не то, что произойдет с нами через 10 лет, "изменение климата уже здесь".

Исследователи отмечают, что на это повлияло сразу несколько факторов, однако основная ответственность лежит на глобальном потеплении. Впрочем, свой вклад принес и Эль-Ниньо, который нагревает воды в южной части Тихого океана и способствует более жаркой погоде за его пределами. Все это вместе, вероятно, приведет к тому, что 2023 станет самым жарким за всю историю человечества. Однако это только начало, ученые считают, что тенденция к потеплению продолжится и в следующем, 2024 году.

По словам ученого-климатолога и профессора Университета UCL в Лондоне Билла МакГуайра, "климат Земли вышел из-под контроля". В дальнейшем повышение температуры поверхности моря, вызванное изменением климата, повлечет более экстремальные погодные явления — то есть штормы и наводнения будут становиться лишь сильнее и, похоже, будут происходить чаще.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили еще одно тревожное последствие изменения климата.