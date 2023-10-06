Сварились заживо. 150 розовых дельфинов погибли в озере, из-за невероятной жары

Еще одна трагедия произошла на фоне климатического кризиса — на этот раз невинными жертвами стали обитатели озера в Бразилии.

Климатический кризис уже здесь и его последствия ощущают на себе не только люди и животные на суше, но также млекопитающие, обитающие в воде. Температура поверхности океана также неуклонно растет, что превращает прибрежные воды в дымящиеся и смертельно опасные "горячие ванны", пишет Futurism.

Ранее в этом году сенсорные буи у побережья Флориды зарегистрировали температуру, превышающую 37,7 градуса по Цельсию, что примерно соответствует средней температуре горячей ванны. Тогда исследователи даже были вынуждены объявить эвакуацию из океана, чтобы спасти местные кораллы от гибели.

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Последствия таких высоких температур оказались разрушительными для местной морской жизни. Однако ученые обнаружили, что резкое потепление поверхности океана также повлияло и на пресноводную жизнь вглубь страны.

Совсем недавно более 150 розовых речных дельфинов погибли в озере Тефе в бразильском штате Амазонас. Трагедия поразила ученых и зоозащитников и, как полагают исследователи, была связана с резким изменением климата.

Местные СМИ сообщают о том, что температура воды в отдаленном озере достигла ужасающих 38,8 градуса по Цельсию, что примерно на 15 выше, чем в среднем в любом водоеме Амазонки. В результате уровень воды также достиг тревожного минимума.

Исследователи полагают, что по мере повышения температуры растворенный кислород начинает рассеиваться, в результате речные дельфины буквально умерли от удушения. По словам руководителя по чрезвычайным экологическим ситуациям государственного Института биоразнообразия имени Чико Мендеса Клаиудии Сакраменто, здесь и ранее находили тела мертвых дельфинов, однако ранее их количество не превышало одного или двух. Как правило, розовые речные дельфины погибали от старости или болезней, однако подобной массовой гибели животных здесь не наблюдали.

Исследователи также пытаются понять, могли ли причиной смерти дельфинов стать биотоксины или вирусы. Однако самым простым объяснением является быстро нагревающаяся вода из-за изменений климата.

Ученые также отмечают, что вода в водоемах настолько горячая, что ученые едва ли успевают доставить мертвые тела в дельфинов в лабораторию — они разлагаются слишком быстро. Потребуется еще немного времени и анализов, чтобы становить причину смерти, однако ученые полагают, что она связана с повышением температуры воды.

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