Полная синхронизация. Классическая музыка заставляет сердца зрителей биться в унисон

Исследователи полагают, что прослушивание симфонии может также заставить людей дышать с одинаковой частотой.

Классическая музыка, как показывает исследование, способна объединять людей. Причем до такой степени, что их сердца начинают биться синхронно, пишет Daily Mail.

Исследователи также считают, что эмоциональная реакция на симфонию способна объединить слушателей до такой степени, что они начинают дышать с одной частотой и одинаково двигаться на своих стульях во время концерта.

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Исследование было проведено в Берлине, ученые отобрали 132 посетителя концерта в возрасте от 18 до 85 лет, которые слушали струнный квинтет, исполняющий композиции Бетховена, Брамса и нынешнего постоянного композитора Лондонского филармонического оркестра Бретта Дина.

На каждого из реципиентов поместили специальный пояс с датчиками внутри, кроме того участникам исследования измерили частоту сердечных сокращений и видимый уровень возбуждения, измеряемый небольшим количеством пота на кончиках пальцев. Ученые обнаружили, что прослушивание классической музыки в действительности может синхронизировать людей.

Реципиенты, описывающие эмоции как чувство "вдохновения" или "эмоционального волнения", с большей вероятностью имели синхронизированный сердечный ритм. По словам руководителей исследования, профессора Вольфгана Чахера из Бернского университета в Швейцарии, результаты оказались весьма удивительными. Люди, которые не знают друг друга и даже не общались между собой, имеют "общую точку зрения".

По словам команды, такая синхронность является доказательством того, что люди действительно увлечены музыкой, поскольку они эмоционально реагируют на нее одинаково. В ходе исследования ученые также попросили людей оценить различные впечатления от концертов.

Результаты свидетельствуют, те, кто считал приятное времяпровождение со своими друзьями важной частью своего опыта, с меньшей вероятностью синхронизировали свои физические реакции с музыкой и другими людьми. Авторы полагают, что на это может влиять чрезмерный интерес к общению с другими, что может отвлекать от прослушивания музыки.

Менее восприимчивыми к синхронизации также оказались экстраверты и люди, которые были более невротичны. В то же время, люди, анкеты которых показали, что они более приятные личности и способны наслаждаться новым опытом, более глубоко реагировали на музыку.

Любопытным также кажется то, что движения зрителей в целом стали синхронизированными, независимо от того, что они сидели на расстоянии и в тусклом освещении. Синхронизация означает координацию на статистически значимом уровне, причем процессы не обязательно происходят в одно и то же время.

К слову, предыдущие исследования показали, что музыканты и дирижеры также синхронизируют свои физические реакции на музыку.

Ранее Фокус писал о том, что ученые записали воссозданную мозгом песню Pink Floyd.