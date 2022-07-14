Культурные млекопитающие. Ученые выяснили, какую музыку любят слушать дельфины

Исследование показало, что прослушивание классической музыки делает дельфинов счастливее и они лучше общаются между собой.

Итальянские ученые провели исследование с участием восьми дельфинов в одном из дельфинариев Италии. Оказалось, что дельфины не только умные, но и культурные млекопитающие. После того, как морским животным включали музыку известных композиторов, дельфины стали проявлять больше интереса друг к другу, сообщает Daily Mail.

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Ученые из Университета Падуи, Италия, решили проверить, как влияет классическая музыка на дельфинов. В отдельном бассейне одного из итальянских дельфинариев ученые собрали 8 дельфинов: пять самок и трех самцов в возрасте от 5 до 49 лет.

Через подводные динамики ученые запускали дельфинам произведения таких композиторов как Иоганн Себастьян Бах, Эдвард Григ, Клод Дебюсси, и Людвиг ван Бетховен. Музыка звучала в течение 20 минут каждые несколько дней и дельфины смогли послушать 7 подобных "концертов".

[ + – ] Итальянские ученые провели исследование с участием восьми дельфинов в одном из дельфинариев Италии. Оказалось, что дельфины не только умные, но и культурные млекопитающие. После того, как морским животным включали музыку известных композиторов, дельфины стали проявлять больше интереса друг к другу Фото: Euronews

В другие дни дельфинам давали послушать в тот же промежуток времени звуки дождя, или показывали на мониторах природу, или вместо этого также в течение 20 минут давали им плавающие игрушки. Поведение дельфинов каждый раз записывали видеокамеры.

"Оказывается дельфины любят классическую музыку. По крайней мере после ее прослушивания они становились более общительными, дольше синхронно плавали рядом друг с другом и более нежно соприкасались телами. Другие звуки, видеоизображения и игрушки не давали такого положительного эффекта", — говорит Сесиль Герино из Университета Падуи.

Ученые пришли к выводу, что классическая музыка делала дельфинов более счастливыми. Это происходило, возможно, из-за того, что музыка активировала выработку в их мозге эндорфинов, которые как известно улучшают настроение.

[ + – ] Ученые пришли к выводу, что классическая музыка делала дельфинов более счастливыми. Это происходило, возможно, из-за того, что музыка активировала выработку в их мозге эндорфинов, которые как известно улучшают настроение Фото: Earth.com

"У многих животных выработка эндорфинов влияет на их социальное поведение. Здесь мы видим яркий этому пример", — говорит Герино.

Ученые считают, что дельфины могут хорошо воспринимать музыкальный ритм. Многие люди, которые улавливают ритм во время танца, чувствуют себя намного лучше. Скорее всего, у дельфинов происходит нечто подобное, что заставляет их прийти к более тесному общению с другими особями.

Новое исследование предполагает, что классическую музыку можно использовать в качестве успокоительного средства для дельфинов, когда они находятся в состоянии стресса или в других ситуациях, которые могут привести к конфликту.

Фокус уже писал о том, что ученые выяснили, что дельфины могут заниматься самолечением, а также то, что у этих морских млекопитающих есть свой акцент.