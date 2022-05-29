Не только у людей. Ученые выяснили, что у дельфинов есть свой акцент

Как оказалось, характерные свистки дельфинов зависят от того, где они живут, точно так же, как и региональные акценты у людей.

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В своем новом исследовании ученые выяснили, что у дельфинов в зависимости от их местной среды обитания есть характерные свистки, пишет Earth.com.

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Команда из Университета Сассари в Италии под руководством биолога Габриэллы Ла Манна проанализировала свист, издаваемый афалинами в шести различных географических районах. Таким образом, они смогли определить, что такие факторы, как регион, географическое положение, экологические и демографические условия, определяют отличительные звуки.

Ученые обнаружили, что у дельфинов, живущих маленькими группами, свист меняется чаще, чем у дельфинов, живущих большими группами. Также стоит отметить, что особи, живущие в регионах с большим количеством водорослей, имеют свист более высокого тона и более короткий по сравнению с теми, кто живет в районах, где морское дно более илистое.

[ + – ] Исследователям удалось собрать в общей сложности 188 часов записей, в которых они обнаружили 2036 различных свистков

Исследователям удалось собрать в общей сложности 188 часов записей, в которых они обнаружили 2036 различных свистков. Вариации частоты показали прямую связь с окружающей средой, подобно различным акцентам, которые развиваются у людей в зависимости от их местности.

Ученые пришли к выводу, что эти звуки были индивидуальными. Каждый дельфин имел отличительный тип свиста, который передает личность млекопитающего.

Важно упомянуть, что акустическая коммуникация является жизненно важным фактором для дельфинов, как и для китообразных в целом. Они нуждаются в нем для многих важных целей, таких как половой отбор, социальная сплоченность, индивидуальное и групповое признание, защита ресурсов и конкуренция. Кроме того, они зависят от него, чтобы ориентироваться в пространстве, находить пищу, размножаться и избегать хищников.

Напомним, что в декабре прошлого года у берегов Карибского моря идентифицировали редкого белого кашалота, напоминающего животного из романа Германа Мелвилла "Моби Дика". По мнению экспертов, свой необычный окрас млекопитающее получило либо из-за альбинизма, либо лейкизма, однако сказать точно пока они не могут.