Не лише у людей. Учені з'ясували, що дельфіни мають свій акцент

Як з'ясувалося, характерні свистки дельфінів залежать від того, де вони живуть, так само, як і регіональні акценти у людей.

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У своєму новому дослідженні вчені з'ясували, що в дельфінів залежно від їхнього місцевого середовища є характерні свистки, пише Earth.com.

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Команда з Університету Сассарі в Італії під керівництвом біолога Габріелли Ла Манна проаналізувала свист, який видається афалінами у шести різних географічних районах. Так, вони змогли визначити, що такі фактори, як регіон, географічне розташування, екологічні та демографічні умови визначають відмінні звуки.

Учені з'ясували, що в дельфінів, які живуть маленькими групами, свист змінюється частіше, ніж у дельфінів, які живуть великими групами. Також варто зазначити, що особини, які живуть у регіонах із великою кількістю водоростей, мають свист вищого тону і коротший порівняно з тими, хто живе в районах, де морське дно більш мулисте.

[ + – ] Дослідникам вдалося зібрати загалом 188 годин записів, у яких вони виявили 2 036 різних свистків

Дослідникам вдалося зібрати загалом 188 годин записів, у яких вони зафіксували 2 036 різних свистків. Варіації частоти показали прямий зв'язок із навколишнім середовищем, подібно до різних акцентів, які розвиваються у людей залежно від їх місцевості.

Учені дійшли висновку, що ці звуки були індивідуальними. Кожен дельфін мав характерний тип свисту, який передає особистість ссавця.

Важливо згадати, що акустична комунікація є життєво важливим чинником для дельфінів, як і китоподібних загалом. Вони потребують його для багатьох важливих цілей, таких як статевий відбір, соціальна згуртованість, індивідуальне та групове визнання, захист ресурсів і конкуренція. Крім того, вони залежать від нього, щоб орієнтуватися у просторі, знаходити їжу, розмножуватися та уникати хижаків.

Нагадаємо, що в грудні минулого року біля берегів Карибського моря ідентифікували рідкісного білого кашалота, що нагадує тварину з роману Германа Мелвілла "Мобі Діка". На думку експертів, своє незвичайне забарвлення ссавець одержав або через альбінізм, або лейкізм, проте сказати точно поки що вони не можуть.