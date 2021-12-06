Справжній Мобі Дік. Біля берегів Карибського моря виявили рідкісного білого кашалота (відео)

Як зазначають вчені, незвичайне забарвлення тварини є результатом або альбінізму, або лейкізму, проте сказати точно поки що неможливо.

Рідкісного білого кашалота, який на вигляд дуже нагадує тварину з роману Германа Мелвілла "Мобі Дік або Білий кит", нещодавно помітили біля берегів Карибського моря, пише News 18.com.

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Моряки разом з капітаном Лео ван Толі, які знаходяться на борту голландського нафтового танкера Coral EnergICE біля берегів Ямайки, зняли рідкісну істоту, що плаває на тлі блакитних вод Карибського моря.

Як зазначають вчені, така надзвичайна білизна кашалота є результатом або альбінізму, або лейкізму (також лейцизм).

Альбінізм — це генетичне захворювання, через яке тварина не може виробляти меланін, пігмент, що надає колір шкірі та волоссю, що призводить до повної відсутності кольору у постраждалої.

Лейцизм має схожий принцип, але впливає на вироблення меланіну в окремих пігментних клітинах, що може призвести до повної або часткової втрати кольору. Тому кити з лейцизмом можуть бути повністю білими або мати білі плями. Лейкізм зустрічається і в інших істот, наприклад у міських ворон, голубів, королівських пітонів, коней, касаток або дельфінів.

[ + – ] Білка з альбінізмом та голуб із лейкізмом [ + – ] Голуб із лейкізмом

"Незважаючи на потенційні відмінності у забарвленні між альбінізмом і лейцизмом, остаточно розрізнити їх без генетики — неможливо. Деякі дослідники вважають, що ці два стани можна розрізнити за допомогою кольору очей, тому що більшість китів-альбіносів мають червоні очі, але в цьому немає ніякої гарантії", — розповів біолог Шейн Геро з Університету Делхаузі.

Оскільки світовий океан дуже великий, вчені не впевнені, скільки всього існує білих кашалотів. Їх також надзвичайно важко зловити та вивчити через здатність глибоко занурюватися в океан на тривалі періоди часу. Ці морські ссавці відомі своїм інтелектом, а також мають найбільші зуби серед усіх тварин.

[ + – ] Звичайний кашалот плаває біля поверхні океану

Звичайні кашалоти темно-сірого кольору. Середня довжина дорослого самця кашалота становить 15 м, тоді як довжина самок — 10 м. Кашалоти також мають найбільший мозок і використовують різні діалекти у своєму спілкуванні від однієї групи до іншої.