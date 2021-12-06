Настоящий Моби Дик. У берегов Карибского моря обнаружили редкого белого кашалота (видео)

Как отмечают ученые, необычный окрас животного является результатом либо альбинизма, либо лейкизма, однако сказать точно пока невозможно.

Редкий белый кашалот, который по внешнему виду очень напоминает животное из романа Германа Мелвилла "Моби Дик или Белый кит", недавно был замечен у берегов Карибского моря, пишет News 18.com.

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Моряки вместе с капитаном Лео ван Толи, находящиеся на борту голландского нефтяного танкера Coral EnergICE у берегов Ямайки, засняли редкое существо, плавающего на фоне голубых вод Карибского моря.

Как отмечают ученые, такая необычайная белизна кашалота является результатом либо альбинизма, либо лейкизма (также лейцизм).

Альбинизм — это генетическое заболевание, при котором животное не может вырабатывать меланин, пигмент, придающий цвет коже и волосам, что приводит к полному отсутствию цвета у пострадавшей особи.

Лейцизм имеет похожий принцип, но влияет на выработку меланина в отдельных пигментных клетках, что может привести к полной или частичной потере цвета. Поэтому киты с лейцизмом могут быть полностью белыми или иметь белые пятна. Лейкизм встречается и у других существ, например, у городских ворон, голубей, королевских питонов, лошадей, касаток или дельфинов.

[ + – ] Белка с альбинизмом и голубь с лейкизмом [ + – ] Голубь с лейкизмом

"Несмотря на потенциальные различия в окраске между альбинизмом и лейцизмом, окончательно различить их без генетики — невозможно. Некоторые исследователи полагают, что эти два состояния можно различить с помощью цвета глаз, потому что у большинства китов-альбиносов красные глаза, но в этом нет никакой гарантии", — рассказал биолог Шейн Геро из Университета Дэлхаузи.

Поскольку мировой океан крайне обширен, ученые не уверены, сколько всего существует белых кашалотов. Их также чрезвычайно трудно поймать и изучить из-за способности глубоко погружаться в океан на длительные периоды времени. Эти морские млекопитающие известны своим интеллектом, а также имеют самые большие зубы среди всех животных.

[ + – ] Обычный кашалот плавает у поверхности океана

Обычные кашалоты темно-серого цвета. Средняя длина взрослого самца кашалота составляет 15 м, в то время как длина самок — 10 м. Кашалоты также обладают самым большим мозгом и используют различные диалекты в своем общении от одной группы к другой.