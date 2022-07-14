Культурні ссавці. Вчені з'ясували, яку музику люблять слухати дельфіни

Дослідження показало, що прослуховування класичної музики робить дельфінів щасливішими і вони краще спілкуються між собою.

Італійські вчені провели дослідження за участю восьми дельфінів в одному з дельфінаріїв Італії. Виявилося, що дельфіни не лише розумні, а й культурні ссавці. Після того, як морським тваринам умикали музику відомих композиторів, дельфіни стали виявляти більше інтересу один до одного, повідомляє Daily Mail.

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Учені з Університету Падуї (Італія) вирішили перевірити, як впливає класична музика на дельфінів. В окремому басейні одного з італійських дельфінаріїв учені зібрали 8 дельфінів: п'ять самок і трьох самців віком від 5 до 49 років.

Через підводні динаміки вчені запускали дельфінам твори таких композиторів як Йоганн Себастьян Бах, Едвард Гріг, Клод Дебюссі та Людвіг ван Бетховен. Музика звучала протягом 20 хвилин кожні кілька днів, і дельфіни змогли послухати 7 таких "концертів".

[ + – ] Італійські вчені провели дослідження за участю восьми дельфінів в одному із дельфінаріїв Італії. Виявилося, що дельфіни не лише розумні, а й культурні ссавці. Після того, як морським тваринам умикали музику відомих композиторів, дельфіни стали виявляти більше інтересу один до одного. Фото: Euronews

В інші дні дельфінам давали послухати в той же проміжок часу звуки дощу, або показували на моніторах природу, або натомість протягом 20 хвилин давали їм іграшки, що плавають. Поведінку дельфінів щоразу записували відеокамери.

"Виявляється дельфіни люблять класичну музику. Принаймні після її прослуховування вони ставали більш товариськими, довше синхронно плавали одне коло іншого та ніжніше стикалися з тілами. Інші звуки, відеозображення та іграшки не давали такого позитивного ефекту", — каже Сесіль Геріно з Університету Падуї.

Учені дійшли висновку, що класична музика робила дельфінів щасливішими. Це відбувалося, можливо, через те, що музика активувала вироблення в їхньому мозку ендорфінів, які, як відомо, покращують настрій.

[ + – ] Учені дійшли висновку, що класична музика робила дельфінів щасливішими. Це відбувалося, можливо, через те, що музика активувала вироблення в їхньому мозку ендорфінів, які, як відомо, покращують настрій. Фото: Earth.com

"У багатьох тварин вироблення ендорфінів упливає на їхню соціальну поведінку. Тут ми бачимо яскравий приклад цього", — говорить Геріно.

Учені вважають, що дельфіни можуть сприймати музичний ритм. Багато людей, які вловлюють ритм під час танцю, почуваються набагато краще. Швидше за все, у дельфінів відбувається щось подібне, що змушує їх дійти до тіснішого спілкування з іншими особами.

Нове дослідження передбачає, що класичну музику можна використовувати як заспокійливий засіб для дельфінів, коли вони перебувають у стані стресу або в інших ситуаціях, які можуть призвести до конфлікту.

Фокус уже писав про те, що вчені з'ясували, що дельфіни можуть займатися самолікуванням, а також те, що ці морські ссавці мають свій акцент.