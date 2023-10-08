На Земле такого нет. Марсоход NASA запечатлел необычный "голубой закат" Солнца на Марсе (фото)

Такой закат Солнца на Земле увидеть невозможно и на это есть причины.

Ученые из NASA показали новое изображение вечернего неба на Марсе, на котором видно, как Солнце садится на Красной планете. Этот необычный закат, когда небо приобретает голубой оттенок, сильно отличается от красно-оранжевого цвета неба, который можно увидеть во время заката Солнца на Земле, пишет ScienceAlert.

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Марсоход Perseverance сделал фотографию необычного заката Солнца на Марсе еще в июле этого года, но этим изображением ученые из NASA поделились только недавно. На снимке видно, что закат Солнца на Красной планете освещает небо холодным голубым цветом. Такой закат невозможно увидеть на Земле и для этого есть свои причины.

Из-за того, что Марс находится дальше от Солнца, чем Земля, то Красная планета получает меньше 50% солнечного света, который попадает на нашу планету. Атмосфера Марса почти полностью состоит из углекислого газа, с небольшими вкраплениями азота и кислорода. Поэтому частицы света Солнца по-разному взаимодействуют с химическими элементами в атмосфере Марса и Земли.

Такого заката Солнца на Земле увидеть невозможно и на это есть причины Фото: NASA

Когда Солнце освещает Землю, то частицы солнечного света вступают в взаимодействие с кислородом, азотом и другими элементами в атмосфере нашей планете и такими образом голубой свет рассеивается повсюду. Из-за этого днем мы видим голубое небо.

Когда происходит восход или закат Солнца на Земле, то большая часть голубых и фиолетовых волн света, проходя через атмосферу, приобретает красный или оранжевый оттенок. Из-за того, что атмосфера Марса наполнена еще и пылью из железа, то красный цвет солнечного света рассеивается по небу в течение всего дня. Но, во время заката или восхода Солнца на Марсе, свет приобретает холодный голубой оттенок. По словам ученых, это связано с тем, что частицы пыли в атмосфере Марса имеют правильный размер и голубой свет проникает в атмосферу намного лучше, чем на Земле.

Необычный закат Солнца на Марсе Фото: NASA

Из-за сильного рассеивания голубого света, его лучше видно именно рядом с Солнцем, которое "садится" на Марсе. Взаимодействие с пылью в верхних слоях атмосферы Красной планеты приводит к тому, что голубой цвет сумеречного неба сохраняется в течение нескольких часов как после восхода, так и после заката Солнца.

По словам ученых, марсоход Perseverance часто делает фотографии сумеречного неба на Марсе и это помогает в изучении облаков на этой планете.

Фокус уже писал о том, что марсоход Perseverance показал, как по Марсу бродил пылевой дьявол и его высота составляла примерно 2 км. Природное явление было зарегистрировано приблизительно в 4 километрах от самого марсохода, который находится в кратере Езеро.

Также Фокус писал о том, что марсоход Perseverance преодолел опасный участок на Красной планете на автопилоте и установил рекорд. Первый марсоход с автономной навигацией из-за недостатка памяти останавливался каждые 13 сантиметров. Perseverance работает без остановок и планирует маршрут в реальном времени.