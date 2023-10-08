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Обнаружены взрывные гены: они чрезвычайно опасны и ими обладают миллионы людей

Ксения Романова
Фото: New Scientist | В нашем организме есть несколько способов избавиться от клеток, которые больше не нужны или могут быть вредны нам

Ген, который удалось обнаружить ученым, способен вызывать опасную цепную реакцию внутри нашего организма, что может сильно ему навредить.

Некоторые люди более склонны к определенным воспалительным заболеваниям, чем другие. Это загадочное деление давно не давало ученым покоя. И похоже им наконец-то удалось найти одну из возможных причин: уникальный вариант гена, который контролирует особый способ гибели клеток, пишет New Atlas.

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В нашем организме есть несколько способов избавиться от клеток, которые больше не нужны или могут быть вредны нам. Один из них — апоптоз, контролируемая и запланированная гибель клеток. Другой способ, некроз, является более хаотичным и спонтанным. Недавно ученые выявили третий вид, названный некроптозом. При этом процессе клетки, по сути, взрываются. Этот взрыв подает сигнал в другие клетки, вызывая реакцию организма. В отличие от молчаливой реакции, наблюдаемой при апоптозе, при некроптозе выделяются вещества, которые могут привести к воспалению, а иногда и к развитию заболеваний.

Некроптоз контролируется специфическим геном MLKL. Ученые из Института Уолтера и Элизы Холл в Мельбурне сделали интересное открытие, связанное с этим геном. Некоторые люди имеют уникальную версию, которая делает их ген MLKL более агрессивным. Он плохо реагирует на команды организма остановиться, что делает их клетки более склонными к опасной взрывной гибели.

Подумайте об этом, как о тормозной системе автомобиля. У большинства из них тормоза работают хорошо, останавливая машину тогда, когда мы этого хотим. Но для 2-3% населения Земли это все равно, что иметь тормоза, которые не всегда срабатывают сразу. Этот процент может показаться небольшим, но речь идет о миллионах людей по всему миру.

Чтобы лучше понять влияние этого уникального гена, специалисты исследовали мышей с агрессивным вариантом гена. Они обнаружили, что у этих мышей наблюдаются некоторые нарушения в работе иммунной системы и производстве клеток крови. Кроме того, у них наблюдалось снижение количества определенных воспалительных клеток, особенно при таких заболеваниях, как воспаление брюшной полости или инфекции, вызванные сальмонеллой.

Авторы исследования считают, что этот вариант гена в сочетании с такими факторами, как образ жизни, перенесенные инфекции и более широкая генетическая картина, может повышать риск развития некоторых воспалительных заболеваний. Не один-единственный ген определяет заболевание, а целый коктейль из множества генов и внешних факторов.

Однако команда исследователей не теряет надежды. Выявление этого варианта гена может открыть путь к более персонализированным методам лечения в будущем. Хотя прямая связь с конкретным заболеванием пока не выявлена, более глубокое понимание этого гена может дать представление о том, как развиваются заболевания, связанные с воспалением.

Хотя этот вариант гена может иметь некоторые отрицательные стороны, он может иметь и положительные свойства. Возможно, он обеспечивает более надежную защиту от специфических инфекций. По словам одного из авторов исследования, Сары Гарниш, гены, которые остаются в нас на протяжении эволюции, как правило, дают нам определенные преимущества. Следующий шаг команды состоит в том, чтобы выяснить, в чем заключаются эти преимущества.

Ранее Фокус писал о том, что ученые создали базу данных загадочных генов. Чтобы лучше понять генетические схемы человечества, исследователи собрали воедино все гены, о которых им почти ничего неизвестно.

Также Фокус писал о генах обучения и памяти, которые появились на 650 млн лет раньше нас. Раскрывая истоки нашего сложного поведения, исследователи проследили, как гены, связанные с химическими веществами мозга, уходят в прошлое на целых 650 миллионов лет назад.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.