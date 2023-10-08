Обнаружены взрывные гены: они чрезвычайно опасны и ими обладают миллионы людей

Ген, который удалось обнаружить ученым, способен вызывать опасную цепную реакцию внутри нашего организма, что может сильно ему навредить.

Некоторые люди более склонны к определенным воспалительным заболеваниям, чем другие. Это загадочное деление давно не давало ученым покоя. И похоже им наконец-то удалось найти одну из возможных причин: уникальный вариант гена, который контролирует особый способ гибели клеток, пишет New Atlas.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

В нашем организме есть несколько способов избавиться от клеток, которые больше не нужны или могут быть вредны нам. Один из них — апоптоз, контролируемая и запланированная гибель клеток. Другой способ, некроз, является более хаотичным и спонтанным. Недавно ученые выявили третий вид, названный некроптозом. При этом процессе клетки, по сути, взрываются. Этот взрыв подает сигнал в другие клетки, вызывая реакцию организма. В отличие от молчаливой реакции, наблюдаемой при апоптозе, при некроптозе выделяются вещества, которые могут привести к воспалению, а иногда и к развитию заболеваний.

Некроптоз контролируется специфическим геном MLKL. Ученые из Института Уолтера и Элизы Холл в Мельбурне сделали интересное открытие, связанное с этим геном. Некоторые люди имеют уникальную версию, которая делает их ген MLKL более агрессивным. Он плохо реагирует на команды организма остановиться, что делает их клетки более склонными к опасной взрывной гибели.

Подумайте об этом, как о тормозной системе автомобиля. У большинства из них тормоза работают хорошо, останавливая машину тогда, когда мы этого хотим. Но для 2-3% населения Земли это все равно, что иметь тормоза, которые не всегда срабатывают сразу. Этот процент может показаться небольшим, но речь идет о миллионах людей по всему миру.

Чтобы лучше понять влияние этого уникального гена, специалисты исследовали мышей с агрессивным вариантом гена. Они обнаружили, что у этих мышей наблюдаются некоторые нарушения в работе иммунной системы и производстве клеток крови. Кроме того, у них наблюдалось снижение количества определенных воспалительных клеток, особенно при таких заболеваниях, как воспаление брюшной полости или инфекции, вызванные сальмонеллой.

Авторы исследования считают, что этот вариант гена в сочетании с такими факторами, как образ жизни, перенесенные инфекции и более широкая генетическая картина, может повышать риск развития некоторых воспалительных заболеваний. Не один-единственный ген определяет заболевание, а целый коктейль из множества генов и внешних факторов.

Однако команда исследователей не теряет надежды. Выявление этого варианта гена может открыть путь к более персонализированным методам лечения в будущем. Хотя прямая связь с конкретным заболеванием пока не выявлена, более глубокое понимание этого гена может дать представление о том, как развиваются заболевания, связанные с воспалением.

Хотя этот вариант гена может иметь некоторые отрицательные стороны, он может иметь и положительные свойства. Возможно, он обеспечивает более надежную защиту от специфических инфекций. По словам одного из авторов исследования, Сары Гарниш, гены, которые остаются в нас на протяжении эволюции, как правило, дают нам определенные преимущества. Следующий шаг команды состоит в том, чтобы выяснить, в чем заключаются эти преимущества.

Ранее Фокус писал о том, что ученые создали базу данных загадочных генов. Чтобы лучше понять генетические схемы человечества, исследователи собрали воедино все гены, о которых им почти ничего неизвестно.

Также Фокус писал о генах обучения и памяти, которые появились на 650 млн лет раньше нас. Раскрывая истоки нашего сложного поведения, исследователи проследили, как гены, связанные с химическими веществами мозга, уходят в прошлое на целых 650 миллионов лет назад.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.