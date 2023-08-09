Подстерегает в каждой булочке: ученые связали глютен с воспалением мозга

Исследователи говорят, что такие повреждения мозга могут приводить к лишнему весу и высокому уровню сахара в крови.

Related video

Уже давно известно, что глютен негативно влияет на пищеварительный тракт и массу тела. Теперь же ученые из Новой Зеландии впервые связали глютен с воспалением головного мозга, пишет New Atlas.

В исследовании, которое проводилось на мышах выяснилось, что у грызунов, потреблявших 4,5% глютеновой диеты, появилось воспаление в гипоталамической области мозга. Данная область мозга играет важную роль в метаболических функциях организма, например, в регуляции уровня сахара в крови.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

"Мыши являются отличной моделью для изучения человеческой физиологии, потому как имеют похожу кровеносную систему, репродуктивную, пищеварительную, гормональную и нервную системы. Вполне возможно, что такое же воспаление, которое было обнаружено у мышей, может развиться и у людей", — говорит ведущий исследователь из Университета Отаго Алекс Тапс.

"В мозге существуют два типа иммунных клеток, похожих на макрофаги в крови. Они называются астроциты и микроглия. Мы выяснили, что глютен, а также диета с высоким содержанием жиров (HFD) увеличивают число иммунных клеток. Так, добавление глютена к нормальной диете увеличивало количество клеток в той же степени, как если бы мышей кормили HFD. Когда же к глютену добавляли продукты с высоким содержанием жиров, количество иммунных клеток увеличивалось еще больше", — подчеркивает исследователь.

Ученые пока точно не могут назвать причину такого воспаления, но оно может быть каким-то образом связано с экстремальной реакцией иммунной системы, как в случае с глютеновой болезнью.

"Для нас это совершенно новое открытие, поэтому мы пока не знаем, почему так происходит. Возможно, к такому иммунному ответу приводят элементы в глютене, которые плохо перерабатываются организмом", — предполагает автор исследования.

Пока полученные данные остаются предварительными и требуют проверки в ходе последующих исследований. Но они подтверждают то, насколько сложной является чувствительность к глютену и насколько далекоидущими могут быть последствия для здоровья.

"Если глютен приводит к воспалению гипоталамуса у людей и, следовательно, к повреждению головного мозга, тогда негативными последствиями всего этого будут увеличение массы тела и нарушение регуляции сахара в крови", — отмечает Алекс Тапс.

Но есть и хорошие новости: нет оснований полностью отказываться от хлеба, если у вас нет проблем с перевариванием глютена.

"Наше исследование не говорит, что глютен вреден абсолютно для всех. Для людей, которые нормально переносят глютен, отказ от него может иметь негативные последствия. Например, часто безглютеновые продукты с высокой степенью переработки содержат мало необходимой клетчатки и много вредного сахара", — подытожил эксперт.