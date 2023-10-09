Имплантат Neuralink разорвал мозг макаки — животное часами умирало в муках, — СМИ

Результаты вскрытия свидетельствуют о том, что вживление мозгового чипа деформировало мозг подопытного — его задняя часть буквально выступала из черепа.

Несколько лет компания Илона Маска Neuralink работает над созданием мозгового имплантата, который должен помочь парализованным людям вновь начать общаться и многое другое. Ученые уже провели испытания мозгового чипа на животных и заявили о наборе добровольцев для испытаний на людях, однако документы и свидетельства бывших сотрудников свидетельствуют о тревожном, пишет Wired.

Расследование показало, что испытания, проводимые учеными Neuralink в Калифорнийском национальном центре исследования приматов (CNPRC) в Калифорнийском университете в Дэвисе вышли за пределы разумного. Вскрытие показало, что вживление имплантата в мозг 7-летней самки макаки привело к серьезному отеку мозга, что в конце концов деформировало и разорвало его.

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Журналистам стали доступны документы исследования и вскрытия, в которых говорится, что ученые оценили серьезность отека мозга обезьяны и поняли, что она находится в смертельной стадии. Однако руководители испытания не стали облегчать страдания животного, а настояли на том, чтобы реципиента оставили в живых еще на один день.

Записи свидетельствуют о том, что последние 24 часа жизни животного были ужасными и мучительными. Документы свидетельствует о том, что обезьяну рвало, она потеряла контроль над правой ногой и неконтролируемо тряслась. У животного также наблюдались проблемы с дыханием, она чесала горло и задыхалась.

После смерти животного ученые провели вскрытие и обнаружили масштабы повреждений. Из имплантата вытек клей, что вызвало воспаление той части мозга, которая выделяет спинномозговую жидкость. Эффект оказался настолько серьезным, что задняя часть мозга обезьяны попросту выступала из черепах, впрочем, до сих пор непонятно как образовалась полость и насколько деформировался череп.

В результате группы по этике, в том числе Комитет врачей, подали в суд на Калифорнийский университет в Дэвисе, и настаивают на публикации сотен фотографий, документирующих эксперименты Neuralink по имплантации мозга.

Отметим, что вопросы о том, следует ли заставлять животных страдать ради исследований, которые однажды могут принести пользу людям, часто преследуют биомедицинские исследования. Эта проблема касается не только компании Илона Маска, однако группы по этике настаивают, что подобные исследования должны быть законными и прозрачными.

Ранее Фокус писал о том, что обезьяны с имплантатами Neuralink царапали голову до крови и умирали в страшных муках.