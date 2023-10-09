Волшебный пинок. Ученые рассказали, что поможет растениям цвести лучше и давать больше урожая

Новое исследование показывает, что всего одно действие поможет им отращивать больше листьев, потреблять больше солнца и производить гораздо больше пищи.

Ученые десятилетиями изучают растения и пытаются найти различные способы, которые помогли бы растениям лучше справляться с вредителями и давать больше урожая. На этот раз ученые полагают, что им наконец-то удалось обнаружить подход, который позволит растениям лучше цвести, пишет Daily Mail.

В ходе исследования команда из Тяньцзиньского педагогического университета обнаружили, что растения отращивали больше листьев, потребляли больше солнца и производили больше пищи, как только слышали это.

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Авторы исследования уверяют, что растения, которые "слушают" музыку, отращивают на 10% больше листьев. Команда также отмечает, что результаты настолько поразительны, что способны проложить путь к новому виду "акустического земледелия".

В ходе эксперимента ученые проигрывали песню Bandar "The Purple Butterfly" ряске, обычному прудовому сорняку, который используется в качестве корма для животных с высоким содержанием белка. Ученые проигрывали песню растениям по 5 часов в день при громкости 60-70 децибел – уровне звука обычного разговора.

Так продолжалось 7 дней, а затем ученые сравнили ряску, на которой играла музыка, с контрольной группой, растущей в тишине. Команда обнаружила, что музыка, вероятно, имела значительный эффект. Результаты свидетельствуют о том, что через 5 дней скорость роста листьев "музыкальных" растений была почти на 10% выше, чем у "тихой" партии, а уровень белка в них повысился на 60%. Наблюдения также свидетельствуют о том, что растения лучше обрабатывают солнечный свет.

Отметим, что ученые до сих пор не знаю, почему музыка оказывает такой поразительный эффект, однако они обнаружили, что звуковые вибрации, исходящие от музыки, изменили работу 1296 генов растений. В том числе речь идет о генах, участвующих в фотосинтезе и гормональном контроле.

К слову, еще в 1986 году Король Чарльз рассказал о том, что разговаривает со своими растениями. По его мнению, это крайне и растения в действительности могут откликаться. Тогда общественность со скептицизмом восприняла заявление Короля Чарльза, однако теперь ученые доказали, что в этом, вероятно, и правда нечто есть.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что растения действительно "кричат", если их ранить.