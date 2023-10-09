Яркая "синяя" галактика принадлежит одновременно к разным видам: новый снимок телескопа Хаббл (фото)

Некоторые ученые называют галактику NGC 6951 настоящим произведением космического искусства из-за ее красочного внешнего вида.

Ученые из NASA показали новый снимок космического телескопа Хаббл, на котором запечатлена спиральная галактика NGC 6951, которая одновременно относится к разным типам галактик, пишет Space.

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Некоторые ученые называют спиральную галактику NGC 6951 настоящим произведением космического искусства из-за ее красочного внешнего вида. Она имеет диаметр 75 тысяч световых лет, что на 25% меньше размера Млечного Пути, и расположена она на расстоянии в 78 млн световых лет от Земли.

NGC 6951 имеет хорошо выраженные ярко-синие спиральные рукава, а также на снимке телескопа Хаббл видны не менее яркие точки звездных скоплений следы темно-оранжевой галактической пыли. Часть этой пыли образует в центре галактики перемычки, где активно рождаются новые звезды. Поэтому, хотя NGC 6951 считается промежуточной спиральной галактикой, все же ее можно отнести к классу спиральных галактик с перемычкой, к которому принадлежит наш Млечный Путь.

Полосы газа и пыли соединяют цент галактики с ее внешними регионами и перемещают туда вещество, необходимое для появления новых звезд. Фотография была сделана на основе соединения данных в видимом и инфракрасном свете и соответственно Хаббл сделал снимок галактики NGC 6951 с помощью двух своих камер.

Галактика NGC 6951 Фото: NASA

Ученые считают, что самый бурный период появления новых звезд в этой галактике закончился 800 млн лет назад, затем было примерно 300 млн сообразного затишья, и после этого начался новый процесс более медленного звездообразования. По словам ученых из NASA, некоторые из звезд, которые возникли 800 млн лет назад уже исчезли в результате взрыва сверхновых. При этом 6 таких взрывов произошли за последние 25 лет. Возраст некоторых звездных скоплений в этой галактике достигает 1 млрд лет, но в среднем он не превышает 200-300 млн лет. Эти звездные скопления можно увидеть в виде ярких синих точек в спиральных рукавах галактики NGC 6951.

Кроме того, что NGC 6951 считается промежуточной спиральной галактикой, она также относится к классу сейфертовских галактик типа II. Это значит, что галактика выпускает очень много инфракрасного излучения и в центре у нее находится газообразная материя, которая медленно перемещается.

Некоторые ученые относят NGC 6951 к классу галактик с регионом ядерных эмиссионных линий с низкой ионизацией. Такие галактики похожи на сейфертовские галактики типа II, но их ядро более холодное и оно выпускает слабо ионизованные или нейтральные атомы, такие как кислород, азот и сера.

В центре NGC 6951 скорее всего находится сверхмассивная черная дыра, которая окружена кольцом из звезд, газа и пыли диаметром примерно 3700 световых лет. Ученые считают, что здесь находятся звезды возрастом примерно от 1 до 1,5 млрд лет. Хотя считается, что почти половина звезд в этом кольце имеет возраст меньше, чем 100 млн лет.

Также Фокус писал о том, что телескоп Хаббл сделал снимок не менее интересной спиральной галактики под названием NGC 4654, которая находится на расстоянии в 55 млн световых лет от Земли.