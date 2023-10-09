Материнские обереги: ученые нашли неординарную детскую ночную рубашку возрастом 2 тыс. лет (фото)

Израильские археологи обнаружили детскую ночную рубашку возрастом 1900 лет, которая, вероятно, имела еще и символическое значение. Исследователи считают, что мать спрятала в ней множество оберегов для ребенка.

Пещера Литер в Израиле — сокровищница, в которой нашли множество папирусных листов и документов. Это древнее место, открытое еще в начале 1960-х годов, очаровывало археологов в течение десятилетий, и теперь они открыли историю более 1900-летней давности, пишет Arkeonews.

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Пещера Литер расположена над каньоном реки Нахаль Хевер, неподалеку от Мертвого моря. Чтобы попасть в эту пещеру, нужно преодолеть 15 метровую высоту. Именно там находится ее вход.

Среди множества исторических сокровищ, найденных внутри, были папирусные листы и документы времен Римской империи. Некоторые из этих драгоценных реликвий связаны со значительным историческим событием, известным как восстание Бар-Кохба. Но среди этих ценных находок выделяется одна — детская ночная рубашка, которой 1 900 лет. Эту рубашку отличают особые "узелки".

"Узелки похожи на маленькие подвески в нижней части одежды, созданные путем завязывания части ткани вокруг веществ, известных своими защитными свойствами: смолы, соли, железного купороса, асфальта, хны, семян и других неизвестных материалов. Связывание сделано путем обматывания льняной нити вокруг материала несколько раз", — говорит доктор Орит Шамир, специалист по текстилю Управления древностей Израиля.

Эта рубашка явно предназначалась для ребенка и, вероятнее всего ее носили как нижнее белье. Она состоит из двух одинаковых по размеру полотнищ, сшитых между собой по верхним краям, с отверстием посередине для шеи. С обеих сторон горловины его украшают льняные нити, свисающие книзу.

Израильские археологи обнаружили детскую ночную рубашку возрастом 1900 лет, которая, вероятно, имела еще и символическое значение Фото: Israel Antiquities Authority

При внимательном изучении становится очевидным, что ткань, из которой изготовлена эта туника, неоднородна по толщине и плотности. Ткачество было простым, с соблюдением базовой техники скручивания, и оно несет на себе отпечаток человеческой ошибки. Сшивание одежды также далеко не тщательное, демонстрируя несколько дыр, некоторые из которых, вероятно, вызваны ежедневным износом.

Что же означают эти узелки

Поскольку ночная рубашка несомненно предназначена для ребенка, эксперты считают, что эти узелки добавили с целью защитить ребенка от болезней и вреда. Легко представить себе мать, которая тщательно прячет такие вещества, как соль, завязывая части льняной рубашки, читая при этом молитвы и пожелания о благополучии своего любимого сына или дочери.

Узелки на ночной рубашке этого ребенка, хоть и простые на вид, выявляют неугасающую любовь и надежду родителей, навсегда запечатленные в складках истории.

Пещера Литер продолжает раскрывать свои тайны, позволяя нам заглянуть в жизнь тех, кто жил в эту далекую эпоху. Когда археологи углубляются вглубь, мы можем открыть для себя еще больше удивительных историй и прозрений из прошлого, предлагая нам более глубокое понимание нашей общей истории человечества.

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