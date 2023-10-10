За пределами IQ. Ученые ответили, кто самый умный человек в истории

Разум — большая тайна человечества и невозможно установить кто именно является или был самым умным человеком планеты. Однако, мы можем делать предположения, основываясь на достижениях научных светил.

Когда мы задумываемся над вопросом, кто мог бы быть самым умным человеком в истории, на ум приходят несколько прославленных имен. Эйнштейн, Хокинг, Пифагор, Конфуций и Тесла — все они оставили неизгладимый след в своих областях. Однако среди них есть один, кто выделяется: сэр Исаак Ньютон, пишет Big Think.

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Определение интеллекта: за пределами IQ

Прежде чем погрузиться в гениальность Ньютона, важно объяснить, что мы имеем в виду под словом "умный". Хотя понятие интеллекта обсуждают психологи, нейробиологи и эксперты по искусственному интеллекту, мы будем придерживаться простого определения: способность к обучению, рассуждению и пониманию.

В этом определении подразумевается широта знаний. По-настоящему умный человек обладает огромным объемом информации по различным темам. Творчество также играет важную роль; творческие мыслители могут видеть возможности там, где другие видят тупик.

IQ Исаака Ньютона остается загадкой, поскольку в 17 веке не существовало тестов на определение интеллекта. Но можно с уверенностью сказать, что заполнение овалов в тестах с несколькими вариантами ответов было не в его стиле. Он, скорее всего, закончил бы его за несколько минут, а затем потратил бы лишнее время на совершенствование вопросов.

Ньютона отличает не только его интеллект, но и глубокие знания и творческие способности. Он был настоящим эрудитом, овладел физикой, математикой и теологией. Его преданность религии проявилась в том, что более половины его опубликованных работ посвящены богословским вопросам.

Ньютон даже увлекался алхимией — верой, которую разделяли многие ученые его эпохи, что металлы можно превратить в золото. На удивление, алхимические теории оказались не совсем безосновательными, поскольку они привели к открытию таких элементов, как фосфор.

Позже Ньютон занялся экономикой, продемонстрировав свою многогранность. Он служил мастером монетного двора, активно преследуя фальшивомонетчиков. Его неустанное стремление к справедливости принесло ему репутацию серого шерифа Лондона 17-го века.

Беспрецедентное творчество Ньютона

Что действительно отличает Ньютона от других, так это его непревзойденный творческий потенциал. Он изобрел важные инструменты и устройства, которые произвели революцию в науке. Для изучения ускорения он создал производную — фундаментальное понятие в математике. Он также разработал интегрирование, еще один важный инструмент вычислений, чтобы найти площадь криволинейных поверхностей. Эти инновации не существовали до того, как Ньютон воплотил их в жизнь.

Творческий гений Ньютона выходил за пределы математики. Он сконструировал телескоп с плоским вторичным зеркалом, и ввел ребра на монетах, чтобы предотвратить "обрезание монет". Его изобретательские способности были настолько исключительными, что он часто изготавливал собственные инструменты и поощрял других делать то же самое.

Цена гениальности

Гениальность Исаака Ньютона имела свою цену. Несмотря на свою славу, он вел одинокую жизнь, отмеченную отшельничеством и антисоциальным поведением. Его навязчивый и неприятный характер также намекает на потенциальные проблемы с психическим здоровьем, такие как обсессивно-компульсивное расстройство и биполярное расстройство. Некоторые из его писем даже содержат признаки шизофрении.

Исаак Ньютон, квинтэссенция эрудита и творческого гения, является примером идеала разумного человека. Его вклад в науку, математику, теологию и другие области остается беспрецедентным. Однако, его необычайный интеллект был добыт большой ценой личных трудностей, что подчеркивает, что гений часто приходит с собственным набором вызовов.

Наследие Ньютона продолжает вдохновлять ученых и мыслителей и сегодня, служа свидетельством того, что стремление человека к знаниям, творчеству и гениальности неизбежно влияет на мир.

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