Путешествие в центр Земли: что скрывается в сердце нашей планеты на глубине 6 400 км

Наука и технологии развиваются, но едва ли человечеству когда-нибудь удастся пробурить столь глубокую скважину, чтобы добраться к самому центру планеты.

Центр Земли, самое сердце нашей планеты, расположено на глубине 6 400 километров под нашими ногами. Однако самая глубокая скважина, которую когда-либо удалось пробурить людям, достигла глубины лишь 12,2 километра — на ее создание у геологов ушло два десятилетия, пишет Live Science.

Несмотря на все попытки и усилия, едва ли человечеству когда-либо удастся добраться до самого сердца Земли. Впрочем, это не помешало ученым изучить недра планеты. К счастью, исследователи научились использовать сейсмические волны, пронизывающие планету, чтобы достичь четкого понимания основной внутренней структуры Земли.

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В целом наша планета состоит из коры, мантии и ядра. Исследователям известно, что в земной коре обитает вся известная науке жизнь, однако она представляет собой лишь оболочку планеты и составляет всего 1% от ее общего объема. Данные Университета Иллинойса в Урбана—Шампейн, мантия, или средний слой, составляет 84% от общего объема Земли, а на сердце планеты, ее ядро, приходится 15%.

Известно, что земная кора разделена на океаническую и континентальную. По данным проекта Seismin в Университетском колледже Лондона, толщина океанической коры составляет от 5 до 10 километров и она расположена под толщей океана, в то же время толщина континентальной коры достигает 80 километров.

Океаническая кора в основном состоит из базальтовых пород и в целом более плотная, чем континентальная, в основном состоящая из гранита. Когда океанические плиты сталкиваются с континентальными, более плотные первые, как правило, перемещаются под континентальные. Геологическая служба США отмечает, что этот процесс чрезвычайно долгий, однако в конечном итоге океаническая кора опускается в мантию, это происходит со скоростью от 2 до 8 сантиметров в год.

Мантия Земли вовсе не жидкая, однако она все же менее жесткая, чем тонущая океаническая кора. По словам, доцента Сунена Парка, изучающего внутреннюю структуру Земли в Чикагском университете, если рассматривать процесс в геологических временных масштабах, мантия действует почти как жидкость, хоть и является твердой породой.

По словам Парка, мантия нашей планеты состоит из различных минералов, бриджманит, вероятно, наиболее распространен. Известно, что эта часть Земли простирается на глубину около 2 900 километров и разделена на две условные части: верхнюю и нижнюю. Исследования показывают, что внутренняя температура нашей планеты увеличивается на границе верхней и нижней мантии и варьируется от 1 000 до 3 700 градусов по Цельсию.

Если опуститься еще ниже, мы столкнемся с морем расплавленного железа и никеля толщиной в 2 300 километров — этот слой знаменует начало сердца планеты — земного ядра. По сути, это жидкое море, известное как внешнее ядро, окружает в основном твердый железный шар шириной около 2 440 километров, называемый внутренним ядром. Внешнее ядро из жидкого железа вращается вокруг внутреннего ядра, создавая магнитное поле Земли.

Ранее ученые уже установили, что наша планета образовалась около 4,6 миллиарда лет назад. По мере того как она охлаждалась, более тяжелые элементы, например, никель и железо, мигрировали внутрь, образовав ядро. К слову, по словам Парка, внутренняя часть нашей планеты все еще находится в процессе охлаждения, а значит сердце Земли все еще продолжает формироваться. Простыми словами, это можно сравнить с тем, как вода становится льдом, железо затвердевает и становится внутренним ядром, то есть фактически "сердце Земли" все еще продолжает расти.

По мнению ученых температура внутреннего ядра планеты достигает невероятных 5 200 градусов по Цельсию, что сопоставимо с температурой поверхности Солнца, однако огромное давление удерживает ядро твердым. При этом внутри внутреннего ядра находится еще один металлический шар диаметров около 725 километров, представляющий собой самое внутреннее ядро Земли.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что в центре ядра Земли скрыт огромный железный шар.