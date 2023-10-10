С помощью гигантского телескопа в Китае ученые поймали новый радиосигнал из глубокого космоса

Крупнейший в мире радиотелескоп FAST обнаружил нового представителя одного из самых загадочных космических явлений.

Самый большой в мире радиотелескоп FAST, который находится на юго-западе Китая, обнаружил новый радиосигнал из глубокого космоса, который является быстрым радиовсплеском, сообщает Xinhua.

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Быстрые радиовсплески (БРВ) являются одними из самых загадочных явлений в космосе. Он представляют собой очень яркие, но очень короткие (от доли секунды до нескольких секунд) вспышки электромагнитного излучения, которые можно зафиксировать в радиоволнах. Впервые их обнаружили еще в 2007 году и с тех пор ученые пытаются найти объяснение этим явлениям.

Китайские ученые заявили, что новый БРВ является ранее неизвестным быстрым радиовсплеском и ему присвоено название FRB 20200317A. Ученые уже приступили к тщательному анализу полученных данных в надежде получить больше информации о природе данных явлений.

Сейчас известно, что БРВ в основном возникают лишь один раз, быстро появляются и также быстро исчезают. Хотя за последние несколько лет ученые обнаружили также повторяющиеся БРВ. Считается, что во время появления БРВ выделяется столько же энергии, сколько может выделить Солнце за несколько дней, но все это происходит за доли секунды.

Крупнейший в мире радиотелескоп FAST обнаружил нового представителя одного из самых загадочных космических явлений Фото: space.com

Самое интересное, что быстрые радиовсплески возникают в совершенно разных уголках наблюдаемого космоса. При этом современные теории говорят, что эти явления могут быть связаны с активностью магнетаров. Это нейтронные звезды, которые имеют самое сильное магнитное поле. Оно в триллионы раз сильнее, чем магнитное поле нашей планеты.

Другие теории говорят, что БРВ возникают, когда происходит слияние двух нейтронных звезд, двух звезд белых карликов или же они происходят во время превращения нейтронной звезды в черную дыру звездной массы.

Также астрономы предполагают, что на самом деле быстрые радиовсплески во время появления имеют намного большую энергию, чему та, которую фиксируют наземные телескопы. То есть за эти радиоимпульсы, преодолевая огромные расстояния, теряют часть своей энергии.

За последние несколько лет ученым удалось обнаружить несколько сотен странных радиосигналов, но до сих пор так и не удалось выяснить, что же их вызывает. Исследования в этом направлении продолжаются.

Что касается радиотелескопа FAST, который является самым большим в мире радиотелескопом с одной тарелкой, то его зона приема радиоволн из космоса равняется 30 футбольным полям. Свою работу обсерватория начала в начале 2020 года. И уже в том году ученые с помощью FAST обнаружили 4 быстрых радиовсплеска.

Фокус уже писал о том, что в прошлом году ученые смогли обнаружить повторяющийся быстрый радиовсплеск, который имеет загадочную природу.

Также Фокус писал о том, что из себя представляют килоновые и чем эти космические взрывы отличают от сверхновых.