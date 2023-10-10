Создают золото и платину. Самые сильные космические взрывы во Вселенной: что такое килоновые

Когда сталкиваются самые плотные объекты во Вселенной происходит сильнейший взрыв.

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Сейчас астрономы определили три самых известных вида космических взрывов, которые называются новыми, сверхновыми и килоновыми. Только второй взрыв из этого списка является более-менее известным широкой аудитории. О том, чем отличаются, и что из себя представляет килоновая, пишет Space.

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Что такое килоновая?

Данный космический взрыв, который астрономы могут увидеть в виде очень яркой вспышки электромагнитного излучения, возникает при столкновении двух нейтронных звезд или нейтронной звезды и черной дыры звездной массы. Во время взрыва часть вещества нейтронных звезд выбрасывается в космос, и в этом веществе находятся самые тяжелые химические элементы, такие как золото, платина, уран и йод.

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Что такое нейтронная звезда?

Нейтронными звездами называют вторые по плотности после черных дыр (они самые плотные во Вселенной) объекты в космосе. Это остатки умерших огромных звезд, которые превратились в сферу диаметром в 10-20 км, почти полностью состоящую из нейтронов. В ядре нейтронных звезд создаются очень тяжелые химические элементы.

Что килоновые могут рассказать нам о Вселенной?

Килоновые помогают понять, откуда взялись самые тяжелые химические элементы, из которых состоит наша Вселенная. Они также могут рассказать о взаимодействии фундаментальных частиц, таких как нейтрино, в плотных средах и о том, как материя ведет себя в среде с чрезвычайно высокой плотностью.

Килоновые помогают понять, откуда взялись самые тяжелые химические элементы, из которых состоит наша Вселенная Фото: space.com

В чем разница между новыми, сверхновыми и килоновыми?

Все три космических взрыва вызваны разными событиями. При этом вспышка сверхновой в миллионы раз ярче, чем вспышка новой, а взрыв килоновой в 10- 100 раз мощнее, чем у сверхновой.

Взрыв новой происходит на звездах белых карликах, которые находятся в двойных звездных системах. Белыми карликами называют сжатые ядра звезд, размером с Солнце, которые закончили свой жизненный цикл. Когда белый карлик притягивает к себе вещество другой звезды, то на его поверхности накапливается слишком много материи и происходит взрыв.

Взрыв сверхновой происходит, когда звезды, которые имеют в десятки и сотни раз больший размер, чем Солнце, не могут противостоять влиянию собственной гравитации, сжимаются и выбрасывают огромную часть своего вещества в космос.

Все три космических взрыва, включая килоновую, сопровождаются выбросами материи в космос, а также очень яркой вспышкой элетромагнитного излучения. Кстати, как и в случае с килоновыми, во время взрыва сверхновой космос также наполняется тяжелыми химическими элементами.

В результате взрыва сверхновых массивные звезды превращаются либо в нейтронную звезду, либо в черную дыру звездной массы.

Какие загадки имеют килоновые?

Пока что ученые точно не знают, как часто происходят столкновения нейтронных звезд между собой или с черными дырами звездной массы. Также до конца не ясно какое именно количество химических элементов производится во время взрыва.

Также ранее ученые предполагали, что килоновые принимают форму сплюснутого диска во время взрыва, но в начале этого года астрономы обнаружили килоновую, которая имела сферическую форму. Это значит, что данные космические взрывы таят в себе еще не открытые физические явления. Об этом уже подробно писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что во Вселенной должны существовать очень странные звезды, которые отличаются от всех известны звезд и ученые рассказали в чем же их особенность.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что неуловимую темную материю можно обнаружить с помощью света.