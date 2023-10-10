Новое открытие меняет представление о Вселенной: как это связано с нашей галактикой

Ученые сделали очень важное открытие с помощью телескопа Уэбб, которое касается ранней Вселенной.

Раньше ученые считали, что дискообразные галактики, такие, как Млечный Путь почти не встречались в ранней Вселенной. Но новые данные, которые были получены с помощью космического телескопа Уэбб показывают, что такие галактики встречаются в 10 раз чаще, чем предполагалось, пишет EarthSky.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Новые наблюдения телескопа Уэбб серьезно меняют представления астрономов о ранней Вселенной, особенно, что касается самых ранних галактик. Предыдущие наблюдения показали, что дискообразные галактики, такие как наша, встречаются чрезвычайно редко в ранней истории космоса. Но, согласно исследованию, опубликованному в издании The Astrophysical Journal, такие галактики встречаются в 10 раз чаще, чем предполагалось.

Наша галактика является спиральной галактикой с перемычкой, которая по форме напоминает диск. В ближайшем к нам космосе такие галактики очень распространены. Существуют даже предположения, что именно в дискообразных галактиках стоит искать высокоразвитые внеземные цивилизации.

Спиральная галактика М106 очень похожа на наш Млечный Путь и ученые считают, что такие галактики являются доминирующим видом во Вселенной Фото: NASA

Но в ранней Вселенной, происходило частое столкновение и слияние галактик, а потому астрономы считали, что форма диска является слишком неустойчивой для того, чтобы такие галактики могли существовать в изобилии на заре Вселенной.

По словам ученых, считалось, что похожие на Млечный Путь галактики почти не существовали пока Вселенной не исполнилось примерно 6 млрд лет. Теперь же выяснилось, то они существовали уже через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва в достаточно большом количестве.

Таким образом новое открытие меняет представление ученых об эволюции Вселенной вообще и об эволюции галактик в частности. Никто не ожидал, что дисковые структуры галактик могли формироваться так рано в истории Вселенной, как не могли даже предположить астрономы.

Считалось, что похожие на Млечный Путь галактики почти не существовали пока Вселенной не исполнилось примерно 6 млрд лет Фото: ESA

Согласно исследованию, основываясь на наблюдениях телескопа Уэбб, можно сделать вывод, что во всей Вселенной самым популярным типом галактик являются те, которые похожи на Млечный Путь по структуре. Это означает, что большинство звезд в космосе появляются и существуют внутри таких галактик и новое открытие полностью меняет понимание того, как происходит формирование галактик, говорят ученые.

Как уже писал Фокус, новый закон физики косвенно подтверждает гипотезу о том, что мы можем жить во Вселенной, которая на самом деле является симуляцией реальности.

Также Фокус писал о том, что с помощью гигантского телескопа в Китае ученые поймали новый радиосигнал из глубокого космоса. Крупнейший в мире радиотелескоп FAST обнаружил нового представителя одного из самых загадочных космических явлений.