Миф о сильных и здоровых. Ученые пролили свет на пандемию гриппа, убившую 25 млн человек

Оглядываясь на хронику глобальных пандемий, можно выделить одну как аномалию. А все потому, что она поражала здоровых взрослых в расцвете сил так же часто, если не чаще, чем слабых или больных.

Исследователи из Университета Колорадо в Боулдере и Макмастерского университета углубились в прошлое, изучив скелетные останки почти 400 человек, которые жили во время пандемии гриппа 1918 года. Их выводы свидетельствуют о том, что грипп 1918 года вел себя очень похоже на пандемию COVID-19 в 2020 году. Люди, которые подверглись экологическим, социальным или пищевым стрессам, были значительно более уязвимыми к этому новому вирусу, пишет Phys.org.

Это исследование не только меняет наше понимание гриппа 1918 года, но и имеет последствия для того, как мы готовимся к пандемиям в современную эпоху.

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Ошибочное представление

Десятилетиями литература и исторические свидетельства увековечивали идею, что грипп 1918 года был нацелен на здоровых молодых людей. Упоминания о том, что он поражает сильных и энергичных, можно найти в романах Томаса Вулфа "Взгляни домой, ангел" и отчетах врачей Военно-морского госпиталя США.

"Болезнь, кажется, одинаково смертельна как для сильных взрослых, так и для маленьких детей, а также для старых и истощенных", — сообщил врач военно-морского госпиталя США.

Только за два года пандемия гриппа 1918 года инфицировала почти треть населения мира и унесла жизни более 25 миллионов человек.

Однако авторы исследования во главе с профессором Шэрон ДеВитте из Университета Боулдера не нашли никаких научных доказательств, подтверждающих эти истории. Вместо этого они предполагают, что это понятие, возможно, возникло как народная мудрость и со временем стало общепринятым.

Исторические документы, несмотря на их ценность, часто сосредотачиваются на опыте привилегированных лиц и оставляют без внимания женщин, детей и лишенных гражданских прав. Скелетные остатки можно собрать из большего среза общества. И они отражают опыт всей жизни, от травматических повреждений и болезней до дефицита питания, который оставляет следы на зубах и костях.

"Скелетные доказательства могут предоставить нам информацию о людях, которые необязательно представлены в исторических документах, — говорит ДеВитте, — Они могут дать нам окно в их реальный жизненный опыт".

Окно в прошлое

ДеВитте впервые заинтересовалась биоархеологией в возрасте 14 лет, когда ей поставили диагноз "сколиоз" и сделали операцию.

"Я фантазировала о том, как будущие археологи будут раскапывать мое тело и смогут рассказать историю моей жизни на основе того, что у меня был металлический стержень, который не разложился", — вспоминает она.

Для нового исследования она и ее соавтор Аманда Висслер, доцент антропологии в Университете Макмастера в Онтарио, обратились к Остеологической коллекции человека Гаманна-Тодда. Она насчитывает более 3 000 столетних человеческих скелетов, хранящихся в подвале Кливлендского музея естествознания.

Висслер проводила часы в этом подвале во время пандемии COVID-19, изучая кости 369 человек, умерших до или во время другой пандемии столетием ранее.

С увеличительным стеклом в руке она нежно осматривала их берцовые кости в поисках пористых повреждений — долговременных признаков травмы, инфекции, стресса или недоедания.

Исследование показало, что наиболее ослабленные люди, судя по их костным поражениям, имели в 2,7 раза больше шансов умереть во время эпидемии гриппа.

Сложная картина

Хотя грипп 1918 года порой поражал людей в расцвете сил, исследование показывает, что даже у молодых жертв часто были повреждены кости, что указывало на предыдущие проблемы со здоровьем.

"Когда умирает 25-летний парень, это запоминается больше", — сказала Висслер.

Исследователи подозревают, что, как и в случае с COVID и Черной чумой, такие факторы, как социально-экономический статус, образование, доступ к здравоохранению и институциональный расизм, могли сыграть определенную роль в этой уязвимости. Однако они подчеркивают необходимость дальнейших исследований и предостерегают, что размер выборки исследования относительно небольшой и географически ограничивался районом Кливленда.

Уроки на будущее

Несмотря на эти ограничения, исследование предлагает ценные уроки. Оно ставит под сомнение идею о том, что все люди имеют одинаковую вероятность заболеть во время пандемии, показывая вариации индивидуального риска. Понимание факторов, которые повышают этот риск, позволяет направить ресурсы на его уменьшение, что в конечном итоге принесет пользу населению в целом.

Наконец, это исследование ставит под сомнение давние представления о пандемии гриппа 1918 года и напоминает нам о сложности пандемий.

"Мы поняли, что во время будущих пандемий риск смерти почти наверняка будет разным для разных людей, — сказала ДеВитте. — Если мы знаем, какие факторы повышают этот риск, мы можем тратить ресурсы на их уменьшение — и это лучше для населения в целом".

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