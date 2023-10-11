Найден способ победить птичий грипп: ученым помогут цыплята с необычными генами

Исследователи предполагают, что эта методика решит проблему передачи вируса от курицы к курице и, возможно, снизит риски заражения людей.

Десятилетиями ученые пытаются найти решение проблемы эпидемии птичьего гриппа, который то и дело обходится фермерам в разных уголках планеты в миллиарды долларов. К счастью, теперь исследователи считают, им удалось найти выход, пишет Daily Mail.

Для решения проблемы британские ученые использовали CRISPR-Cas9 — мощный инструмент редактирования генов, что позволит ограничить, но не полностью блокировать, заражение вирусом птичьего гриппа.

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Авторы исследования предполагают, что внедрение на фермы цыплят с отредактированными генами поможет сдержать распространение болезни среди пернатых. Также предполагается, что это снизит риск передачи вируса от курицы к человеку. Отметим, штаммы птичьего гриппа лишь в редких случаях передаются человеку, однако ученые обеспокоены, что именно птичий грипп может стать причиной следующей пандемии, с которой столкнется человечество.

Новое исследование было проведено группой ученых из Эдинбургского университета, Имперского колледжа Лондона и Института Пирбрайта в Суррее. По словам главного автора исследования, профессора Майка МакГрю из Института Рослина при Эдинбургском университете, сегодня птичий грипп представляет серьезную угрозу для популяции птиц. Увы, в данном случае вакцинация не является оптимальным решением проблемы, так как существует множество проблем и рисков, в том числе практических и финансовых.

Поэтому ученые обратились к редактированию генов, как альтернативному методу решения проблемы. Команда считает, CRISPR-Cas9 открывает многообещающий путь к устойчивости к болезням, которая будет передаваться от поколения к поколению, тем самым защищая домашнюю птицу и снижая риск заражения для людей и диких животных и птиц.

Отметим, что редактирование генов предполагает изменение ДНК организма таким образом, чтобы это было унаследовано потомством. Некоторые методы позволяют добавлять или удалять необходимый генетический материал в определенных местах генома, однако ученые использовали инструмент CRISPR-Cas, позволяющий точно редактировать ДНК организма.

Ученые отредактировали ген ANP32A в зародышевых клетках курицы Фото: Nature Communications

Фактически этот инструмент можно сравнить с "генетическими ножницами", позволяющими отсекать ненужное и заменять крошечные фрагменты ДНК. Команда отредактировала участок генома, отвечающий за выработку белка ANP32A в зародышевых клетках курицы. Ранее ученые уже выяснили, что именно этот белок захватывает вирус, чтобы размножаться.

В результате ученым удалось вырастить 10 цыплят с отредактированными генами, далее их подвергли воздействию обычной дозы штамма вируса, вызывающего птичий грипп. Результаты свидетельствуют о том, что 9 из 10 цыплят остались незараженными и не были опасны для окружающих. Авторы исследования также отмечают, что у цыплят не было никаких признаков того, что редактирование их генома каким-либо образом отразилось на здоровье или репродуктивной функции.

Ученые продолжили эксперименты и подвергли цыплят воздействию сильной дозы вируса. Результаты свидетельствуют о том, что 5 из 10 птиц заразились, однако редактирование генов, вероятно, предоставило им некоторую защиту. Например, количество вируса у инфицированных цыплят с отредактированными генами было намного ниже, чем уровень, обычно наблюдаемый во время заражения у цыплят контрольной группы.

Команда планирует продолжить свои исследования, чтобы усовершенствовать защиту от заражения вирусом птичьего гриппа не только у домашних кур, но также диких птиц, других животных и людей.

Ранее Фокус писал о том, что на острове в Сибири обнаружили сотни мертвых тел животных.