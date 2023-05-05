Тьма в их глазах. Ученые обнаружили, что птичий грипп меняет цвет радужной оболочки олуш

Теперь исследователи полагают, что это увлекательное открытие можно использовать в качестве неинвазивного диагностического инструмента.

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Десятилетиями птичий грипп атакует и истребляет диких и домашних птиц, однако нынешний штамм (H5N1) серьезно затронул популяции морских птиц в Северной Атлантике. Пик вспышки фиксировали в прошлом году, а в эпицентре оказались олуши, среди которых наблюдался наивысший уровень смертности, пишет The Guardian.

В новом исследовании ученые из нескольких организаций объединились, чтобы изучить колонии птиц по всему ареалу их обитания в Северной Атлантике, попутно изучив воздействие птичьего гриппа на Басс-Рок в Шотландии, где проживает самая большая колония олуш в мире. В июне 2022 году ученые впервые заметили, что у олуш, размножающихся на Бассе, встречаются чрезвычайно черные радужки, что вовсе не характерно для них. Ученые отмечают, что цвет мог варьироваться от угольно-черного до пятнистого, однако в нормальном состоянии радужки олуш оставались небесно-голубыми.

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В ходе исследования ученые собрали образцы крови у 18 внешне здоровых птиц, среди них были как олуши с голубыми радужками, так и те, чьи глаза почернели. Образцы крови проверили на наличие антител к птичьему гриппу, что давало представление о том, были ли птицы инфицированы ранее. У 8 птиц результаты был положительным, при этом у семи из них радужки были черными.

По словам соавтора исследования, специалиста по охране природы из Королевского общества защиты птиц (RSPB), доктора Джуд Лейн, это "удивительное открытие", что у олуш, которые перенесли птичий грипп, меняется окраска радужной оболочки, может оказаться полезным неинвазивным диагностическим инструментом.

Далее исследователи планируют сосредоточиться на том, чтобы понять, может ли этот метод быть применен к другим видам птиц и есть ли какие-либо последствия для зрения пернатых. Кроме того, ученые отмечают, что потребуются дополнительные офтальмологические смотры, чтобы понять, что вызывает почернение радужки.

Отметим, что исследование проводилось в сотрудничестве между RSPB, Университетом Глазго, Эдинбургским университетом, Университетом Хериот-Ватт и Агентством по охране здоровья животных и растений в партнерстве с Шотландским центром морских птиц. В дальнейшем ученые планируют продолжить свою совместную работу.

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