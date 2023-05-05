Темрява в їхніх очах. Вчені виявили, що пташиний грип змінює колір райдужної оболонки олуш

Тепер дослідники вважають, що це захопливе відкриття можна використати як неінвазивний діагностичний інструмент.

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Десятиліттями пташиний грип атакує та винищує диких та свійських птахів, проте нинішній штам (H5N1) серйозно торкнувся популяції морських птахів у Північній Атлантиці. Пік спалаху фіксували минулого року, а в епіцентрі опинилися олуші, серед яких спостерігався найвищий рівень смертності, пише The Guardian.

У новому дослідженні вчені з кількох організацій об'єдналися, щоб вивчити колонії птахів по всьому ареалу їхнього проживання у Північній Атлантиці, паралельно вивчивши вплив пташиного грипу на Басс-Рок у Шотландії, де проживає найбільша колонія олуш у світі. У червні 2022 року вчені вперше помітили, що в олуш, що розмножуються на Басі, зустрічаються надзвичайно чорні райдужки, що зовсім не характерно для них. Вчені відзначають, що колір міг варіюватися від вугільно-чорного до плямистого, однак у нормальному стані райдужки олуш залишалися небесно-блакитними.

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Під час дослідження вчені зібрали зразки крові у 18 зовні здорових птахів, серед них були як олуші з блакитними райдужками, так і ті, чиї очі почорніли. Зразки крові перевірили на наявність антитіл до пташиного грипу, що давало уявлення про те, чи птахи були інфіковані раніше. У 8 птахів результати були позитивними, до того ж у семи з них райдужки були чорними.

За словами співавторки дослідження, спеціалістки з охорони природи з Королівського товариства захисту птахів (RSPB), докторки Джуд Лейн, це "дивовижне відкриття", що в олуш, які перенесли пташиний грип, змінюється колір райдужної оболонки, може виявитися корисним неінвазивним діагностичним інструментом.

Далі дослідники планують зосередитися на тому, щоб зрозуміти, чи цей метод може бути застосований до інших видів птахів і чи є якісь наслідки для зору пернатих. Крім того, вчені зазначають, що будуть потрібні додаткові офтальмологічні огляди, щоб зрозуміти, що викликає почорніння райдужної оболонки.

Зазначимо, що дослідження проводилося у співпраці між RSPB, Університетом Глазго, Единбурзьким університетом, Університетом Херіот-Ватт та Агентством з охорони здоров'я тварин та рослин у партнерстві з Шотландським центром морських птахів. Надалі вчені планують продовжити свою спільну роботу.

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