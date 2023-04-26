Вірус, що мутував, "готується" нападати на людей: вчені попередили про нову небезпеку від собак

Дослідники виявили, що "собачий грип" повільно розвивається і незабаром може стати небезпечним для людини.

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Гонконзький грип H3N2 поширився серед собак майже два десятиліття тому. Він являє собою форму пташиного грипу, яка повільно розвивалася і врешті-решт прижилася у собак і перетворилася на собачий грип, пише Daily Mail.

Як правило, собачий вірус супроводжується такими симптомами, як нежить і кашель, проте в крайніх випадках він також може призвести до смерті. У новому дослідженні вчені з Китайського сільськогосподарського університету в Пекіні взяли зразки вірусу у нещодавно інфікованих тварин, а потім порівняли їх зі зразками десятирічної давності.

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Наразі дослідники вважають, що за цей час вірус повільно мутував і тепер загрожує людству. Про це свідчить той факт, що новий вірус собачого грипу краще розпізнає рецептори клітин людини порівняно з попередніми версіями. Вчені вважають, що такі "здібності" полегшують вірусним частинкам зараження клітин, проникаючи через клітинну стінку або мембрану. Простими словами, це означає, що вірус став на один крок ближче до того, щоб подолати перешкоду, яка раніше заважала йому заражати людей.

Вчені вважають, що у майбутньому собаки зможуть служити проміжними ланками адаптації вірусів пташиного грипу до людей. У ході дослідження 6 собак було інфіковано штамами H3N2 у рамках дослідження. Ніхто з реципієнтів не помер, проте всі вони зазнали легких симптомів.

Зазначимо, що на сьогодні вчені не зафіксували жодного випадку захворювання людини на вірус собачого грипу. Однак тепер дослідники вважають, що вірус собачого грипу становить загрозу "довгострокового пандемічного потенціалу".

За словами вірусолога з Університету Редінга, професора Яна Джонса, нове дослідження надає докази того, що вірус "повзе" до здатності заражати людей. Вчений також додав, що результати дослідження виразно "вимагають уваги", проте реальна загроза поки що "незрозуміла".

Раніше Фокус писав про те, чому зараз з'являється так багато вірусів – відповідають вчені.