Ученые обнаружили нечто, что заставляет нас стареть вдвое быстрее безработицы: о чем речь

Новое исследование предполагает, что наш биологический возраст зависит не только от здорового образа жизни и местности, в которой мы живем.

Столетиями ученые пытаются разгадать секрет вечной жизни и найти нечто, что поможет нам замедлить старение. В новом исследовании ученые пошли от обратного и обнаружили то, что существенно увеличивает наш биологический возраст, пишет IFLScience.

В новом исследовании ученые обнаружили, что аренда жилья заставляет людей стареть быстрее, причем негативное влияние, которое она может оказать на нашу биологию в двое больше безработицы. Это весьма неприятные новости для всех тех, кто еще не успел обзавестись собственным жильем. Впрочем, ученые отмечают, что есть хорошие новости — эти последствия обратимы.

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В ходе исследования ученые использовали данные репрезентативного продольного исследования домохозяйств Великобритании, а также ответы британского панельного опроса домохозяйств. Оба набора данных включали детали, касающиеся структурных стрессоров, например, плесени и холода, а также психо-социальных проблем, таких как высокие цены и перенаселенность.

Далее ученые сопоставили эти данные с медицинскими записями, полученными от респондентов опроса. У реципиентов также были взяты образцы крови для анализа метилирования ДНК — показатель биологического старения. Отметим, что в работе ученые использовали данные о жилищных условиях респондентов примерно за 10 лет, после этого был проведен анализ.

Результаты исследования свидетельствуют о том. Что люди, арендующие жилье, стареют быстрее. Причем влияние аренды было настолько велико, что вдвое превышало разрушительные последствия отсутствия работы. Данные также свидетельствуют, что увеличение биологического старения также было на 50% больше, чем влияние бывшего курильщика в сравнении с некурящим в течение всей жизни.

Команда полагает, что более быстрое биологическое старение, вероятно, особенно распространено среди тех, кто задерживал арендную плату и жил в местах, подвергающихся загрязнению и экологическим проблемам. С другой стороны ученые обнаружили, что социальное жилье ничем не отличается от собственности, когда дело касается темпов биологического старения.

Таким образом ученые пришли к выводу, что "сложные жилищные условия" негативно сказываются на здоровье человека и ускоряют его старение. К счастью, по мнению команды, биологическое старение обратимо — достаточно улучшить свои жилищные условия.

Отметим, что данное исследование носит лишь наблюдательный характер, а потому ученые не могут назвать причинно-следственные связи. Однако авторы полагают, что ключом к замедлению биологического старения может стать улучшение общения и условий жизни людей.

Ранее Фокус писал о том, что ученые утверждают, что обратили старение вспять: что известно.